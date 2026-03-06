Procjena turske agencije "Anadolija" je da su Sjedinjene Države potrošile oko 779 miliona dolara prvog dana rata na Bliskom istoku.

Izvor: APFootage / Alamy / Alamy / Profmedia

Izrael i Sjedinjene Američke Države su u subotu 28. februara započele vojnu operaciju "Epski bijes" kada su napale Iran u ranim jutarnjim časovima, a kako piše turska novinska "Anadolija", Sjedinjene Države su potrošile oko 779 miliona dolara u prva 24 sata napada na Iran. S obzirom da je u toku sedmi dan rata na Bliskom istoku, ukupni dosadašnji troškovi su oko 3,3 miijarde dolara.

Pored velikih finansijskih troškova, Sjedinjene Države su izgubile i značajnu vojnu tehniku. Prema analizi pomenute turske agencije, oko 2,52 milijarde dolara su izgubile Sjedinjene Države u vrijednosti uništene vojne tehnike.

Najznačajniji gubitak američke vojske je radarski sistem za rano upozorenje AN/FPS-132 koji je pogođen i uništen u vojnoj bazi Al-Udeid u Kataru. Njegova vrednost je 1,1 milijardi dolara.

Prince Sultan Airbase in Saudi Arabia THAAD radar seems gone.



First picture before base was finished, where we can see radar in place.



Seems Iranians hit all THAAD radars in region Jordan, Saudi Arabia, UAE.



ZOKApic.twitter.com/R5iXTxz2Xv — -- GEROMAN -- time will tell - -- (@GeromanAT)March 4, 2026

Vazduhoplovstvo Sjedinjenih Država je takođe pretrpjelo teške gubitke. Izgubljena su čak tri aviona "F-15E Strike Eagle" u incidentu sa kuvajtskom protivvazdušnom odbranom (PVO) kada su američki avioni greškom oboreni.

Cijena tog incidenta je oko 282 miliona dolara. Američki zvaničnici su sami potvrdili da su dosad izgubili i tri drona MQ-9 Reaper čija vrijednost je oko 90 miliona dolara.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Vidi opis Amerika potrošila milijarde u ratu sa Iranom: Gubici lovaca i dronova preskupo koštaju Vašington Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: HANDOUT /AFP PHOTO / SOURCE / ISRAELI ARMY/Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: STR/AP Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Vahid Salemi/AP Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 10 10 / 10

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.