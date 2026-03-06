logo
Amerika potrošila milijarde u ratu sa Iranom: Gubici lovaca i dronova preskupo koštaju Vašington

Autor Aleksandar Blagić
0

Procjena turske agencije "Anadolija" je da su Sjedinjene Države potrošile oko 779 miliona dolara prvog dana rata na Bliskom istoku.

Amerika potrošila milijarde u ratu sa Iranom Izvor: APFootage / Alamy / Alamy / Profmedia

Izrael i Sjedinjene Američke Države su u subotu 28. februara započele vojnu operaciju "Epski bijes" kada su napale Iran u ranim jutarnjim časovima, a kako piše turska novinska "Anadolija", Sjedinjene Države su potrošile oko 779 miliona dolara u prva 24 sata napada na Iran. S obzirom da je u toku sedmi dan rata na Bliskom istoku, ukupni dosadašnji troškovi su oko 3,3 miijarde dolara.

Pored velikih finansijskih troškova, Sjedinjene Države su izgubile i značajnu vojnu tehniku. Prema analizi pomenute turske agencije, oko 2,52 milijarde dolara su izgubile Sjedinjene Države u vrijednosti uništene vojne tehnike.

Najznačajniji gubitak američke vojske je radarski sistem za rano upozorenje AN/FPS-132 koji je pogođen i uništen u vojnoj bazi Al-Udeid u Kataru. Njegova vrednost je 1,1 milijardi dolara.

Vazduhoplovstvo Sjedinjenih Država je takođe pretrpjelo teške gubitke. Izgubljena su čak tri aviona "F-15E Strike Eagle" u incidentu sa kuvajtskom protivvazdušnom odbranom (PVO) kada su američki avioni greškom oboreni.

Cijena tog incidenta je oko 282 miliona dolara. Američki zvaničnici su sami potvrdili da su dosad izgubili i tri drona MQ-9 Reaper čija vrijednost je oko 90 miliona dolara.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

