Širi se prevara putem WhatsAppa, ne nasjedajte na poruke da "glasate za Mariju"

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije upozorilo je građane na novu internet prevaru kojom se zloupotrebljava aplikacija WhatsApp.

Izvor: Mijansk786 / Shutterstock

Sve počinje porukom koja dolazi sa broja osobe koju poznajete – prijatelja, rođaka ili bliskog poznanika – sa molbom da glasate za djevojčicu po imenu Marija, uz objašnjenje da je riječ o kćerki prijatelja i da bi joj pobjeda mnogo značila.

U poruci se nalazi link koji vodi na stranicu sa navodnim glasanjem. Interfejs djeluje uvjerljivo, sa fotografijama djece, dugmetom "Glasajte" i prikazom broja glasova.

Međutim, nakon što korisnik klikne na link i izvrši glasanje, hakeri preuzimaju potpunu kontrolu nad njegovim WhatsApp nalogom. Žrtva tada više ne prima poruke, dok prevaranti sa njenog broja počinju da se obraćaju kontaktima.

Ubrzo nakon toga, sa kompromitovanog naloga stižu poruke sa molbom za hitnu pozajmicu novca. U jednom od zabilježenih slučajeva, od sugrađanina je zatraženo 120.500 dinara, uz obrazloženje da je novac hitno potreban "na karticu" i da će biti vraćen narednog dana.

Nakon kratke prepiske, prevaranti šalju i broj žiro-računa, navodeći banku, te insistiraju da se uplata izvrši odmah. Kao primjer, građanima je dostavljen račun u jednoj banci, sa brojem 115-0381--89, uz poruku "na ovaj račun treba".

Zbog prirodnog tona komunikacije i činjenice da poruke dolaze sa poznatog broja, mnogi kontakti povjeruju da razgovaraju sa stvarnom osobom i izvrše uplatu, ne sluteći da novac zapravo završava kod prevaranata.

Iz MUP-a navode da se prevara najčešće ogleda u tome što građani dobijaju poruke koje djeluju kao da su poslate od poznate osobe, sa porukama kao što su "našao sam link sa tvojom slikom", "glasaj klikom na link" ili "pogledaj ovo, ti si na fotografiji", uz prilog ili internet link.

"Klikom na takav link građani budu navedeni da prate dalja uputstva, čime nesvjesno omogućavaju neovlaštenim licima pristup svom whatsapp nalogu", objasnili su u MUP-u.

Nakon toga, "napadači" mogu da čitaju poruke, šalju poruke u ime "žrtve" i nastave širenje prevare drugim kontaktima.

Iz MUP-a apeluju da građani ne otvaraju sumnjive linkove čak i ako stižu od poznatih kontakata, da ne unose kodove i ne prate uputstva sa nepouzdanih internet stranica.

Potrebno je i da građani redovno provjeravaju da li na njihovom whatsapp nalogu postoje nepoznati "povezani uređaji", kao i da odmah uklone svaki uređaj koji ne prepoznaju.