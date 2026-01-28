logo
Lažni agent MUP-a i BIA varao građane: Uhvaćen prevarant iz Zrenjanina, šteta veća od 100 hiljada evra

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Policija u Zrenjaninu uhapsila je muškarca (49) koji se lažno predstavljao kao pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbjednosno-informativne agencije (BIA), a na taj način prevario veći broj građana za više od 12.000.000 dinara, odnosno više od 102.000 evra.

hapšenje Izvor: Shutterstock

Kako je saopšteno iz MUP-a Srbije, osumnjičeni S.N., koristio je lažni autoritet i lažne identitete kako bi zadobio povjerenje žrtava i izvukao veliki novac.

Tokom pretresa prostorija i vozila koje je koristio, policija je pronašla opremu za davanje zvučne signalizacije u vozilu, više legitimacija i znački različitih policijskih sindikata i udruženja, kao i uređaj za svjetlosnu signalizaciju poznat kao "blinker".

Pogledajte šta je sve zaplijenjeno:

Pored toga, pronađena je i veća količina municije, dijelovi oružja, vazdušno oružje, četiri kvada, više mobilnih telefona, kao i obimna dokumentacija koja će biti predmet dalje istrage.

S.N. je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela lažno predstavljanje, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i prevara.

Po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

