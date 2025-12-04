logo
Neviđena internet prevara u Srbiji: Uhapšene dvije osobe, ženu mamili da im pošalje više od 4.000 evra

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Uhapšene su dvije osobe u Srbiji zbog prevare.

Nigerijci uhapšeni u Srbiji zbog prevare Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Lazarevcu, uhapsili su D. S. C. (30) iz Nigerije i M. D. (42) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo prevara.

Sumnja se da su osumnjičeni u oktobru ove godine stupili u kontakt sa oštećenom putem društvene mreže TikTok, predstavljajući se kao Endru Tomas iz Londona. Nakon toga, komunikaciju su nastavili preko aplikacije WhatsApp, navodeći oštećenoj da će joj poslati paket sa poklonom na njenu adresu.

Prema sumnjama tužilaštva, nekoliko dana kasnije, navodni agent za dostavu paketa obavijestio je oštećenu da je paket stigao u Srbiju, ali da je za slanje i preuzimanje pošiljke u kojoj se nalazi 30.000 dolara potrebno uplatiti određeni iznos novca. Oštećena je to i učinila, u više odvojenih transakcija. Jedna od uplata, izvršena na tekući račun osumnjičene M. D., iznosila je ukupno 582.000 dinara (oko pet hiljada evra).

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Lazarevcu.

Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni u proteklih šest mjeseci izvršili više prevara istog tipa, na identičan način, čime su oštetili više građana širom Srbije i pribavili protivpravnu imovinsku korist koja prelazi 4,6 miliona dinara.

Policija i tužilaštvo apeluju na građane da budu oprezni prilikom online komunikacije i da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama.

