Srbi i Šveđanka uhapšeni zbog "prevare vijeka": Falsifikovanim novcem kupovali zlato i nakit

Policija intenzivno radi na identifikaciji ostalih članova krimi-grupe koja je počinila finansijsku prevaru vijeka.

Izvor: Shutterstock/Nomad_Soul/Cineberg

Dvojica Srba i Šveđanka uhapšeni u velikoj međunarodnoj akciji, a prema prvim rezultatima istrage, sumnja se da su oni, kao dio šire kriminalne grupe, mamili žrtve i uzimali od njih zlato i druge dragocjenosti u zamjenu za falsifikovan novac.

Perfektno osmišljena prevara

Osumnjičeni su organizovali sastanke širom evropskih gradova, predstavljajući se kao ozbiljni investitori zainteresovani za kupovinu kompanija ili nekretnina.

"Mamili su prodavce obećanjem velikih poslovnih transakcija, a od žrtava su tražili da donesu zlatne poluge i druge plemenite metale kao "dokaz likvidnosti". U stvarnosti, osumnjičeni nikada nisu imali namjeru da kupe bilo kakvu imovinu, već su od žrtava preuzimali plemenite metale i zauzvrat im davali falsifikovan novac. U nekim slučajevima, tražili su i dodatni "dokaz" kroz kriptovalute tokom onlajn sastanaka, čime je prevara prelazila u domen visokotehnološkog kriminala", ističu nadležni.

Jedan od slučajeva posebno je privukao pažnju istražitelja kada je jedna od žrtava u Belgiji, u junu 2025. godine, predala zlatne poluge vrijedne 140.000 evra, vjerujući da učestvuje u legalnoj poslovnoj transakciji.

"Umjesto dogovorene kupovine, dobila je 155.000 evra falsifikovanog novca, a planirana doplata u kriptovaluti, vrijedna 60.000 evra, spriječena je zahvaljujući brzoj reakciji belgijske policije", dodaju.

Druga žrtva našla se na udaru kriminalne grupe u Srbiji, u julu iste godine.

Oštećeni Srbin je kriminalcima predao zlato vrijedno čak 180.000 evra, a zauzvrat dobio nevjerovatnih 680.000 evra falsifikovanih novčanica, pažljivo upakovanih i pripremljenih da izgledaju potpuno autentično.

Zaplijenjeni falsifikovani milioni

Tokom koordinisanih upada policija je izvršila pretrese stanova i drugih objekata u Belgiji, Švedskoj, Italiji i njemačkom okrugu Hajnsberg.

Istražitelji su, prilikom pretresa, pronašli mašine za brojanje novca, kofere pune falsifikovanih novčanica, elektronske uređaje koji su služili za komunikaciju i planiranje, kao i veću količinu gotovine i skupocjenog nakita.

Vlasti su zaplijenile i blokirale višemilionsku imovinu osumnjičenih.

Istraga se nastavlja, tragovi vode širom Evrope

U akciji su učestvovale i pravosudne institucije iz Italije, Belgije, Švedske i Njemačke, a kako navode organi u Drezdenu, istraga se nastavlja jer se sumnja da je kriminalna mreža mnogo veća nego što se prvobitno vjerovalo.

Istražitelji trenutno rade na identifikaciji ostalih članova grupe, kao i na utvrđivanju tačnog broja žrtava, među kojima se nalaze biznismeni i investitori iz više evropskih gradova.

Kako ističu iz tužilaštva, slučaj predstavlja jedan od složenijih vidova međunarodne finansijske prevare u posljednjih nekoliko godina, a dalji rezultati istrage očekuju se u narednim mjesecima.