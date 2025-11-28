logo
Oprezno tokom onlajn kupovine: Da vam se od "crnog petka" ne smrači, obratite pažnju na ove stvari

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije upozorilo je građane da danas budu oprezni u onlajn kupovini i da se čuvaju mogućih internet prevara tokom velikih popusta i rasprodaja poznatih pod nazivom "crni petak".

upozorenje na prevare onlajn tokom crnog petka Izvor: Stefan Stojanović

"Građani pri kupovini putem interneta treba da obrate pažnju na veb-adresu sa koje kupuju ili na kojoj vrše bilo koje plaćanje. Ne plaćajte strancima koje ste dobili putem nekog linka putem mejla ili društvenih mreža. Proverite da li je prenos podataka u komunikaciji sa sajtom koji posećujete zaštićen, obavezno koristite `HTTPS` i `SSL` protokole", preporučili su iz MUP-a Srbije.

U saopštenju je navedeno da građani ne šalju podatke o kartici putem elektronske pošte, niti bilo kojim drugim sredstvom komunikacije, kao i da, ukoliko im neko traži da fotografišu prednju i zadnju stranu kartice i tu fotografiju pošalju - to ne čine jer je gotovo sigurno u pitanju pokušaj prevare.

"Provjerite sigurnost plaćanja na veb-stranici i plaćajte samo tamo gdje su to verifikovale kompanije `Viza` ili `Masterkard`. Provjerite ono što vam se nudi na internetu. Kada naiđete na nešto što je `mnogo dobro da bi bilo realno` - razmislite više puta prije nego što se odlučite da to kupite", upozorili su iz MUP-a.

"Crni petak", koji je nekada bio jednodnevni događaj, sada obuhvata i vikend, uključujući ponedjeljak, a u pojedinim regionima i čitavu sedmicu ili mjesec. Ovaj dan popusta se uvek održava dan nakon američkog praznika Dana zahvalnosti, odnosno posljednjeg četvrtka u novembru.

