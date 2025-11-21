logo
Radnici "Zare" najavili proteste za Crni petak: Masovni štrajk širom Evrope

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Radnici "Zare" najavili su proteste širom Evrope za Crni petak.

Radnici Zare najavili protest Izvor: Shutterstock

Radnici "Zare", popularne španske modne firme, najavili su proteste za naredni petak 28. novembra kada je Crni petak, piše "Rojters". Protesti su najavljeni u čak sedam zemalja.

Radnici zahtijevaju od firme "Inditeks", koja je vlasnik "Zare", da ponovo uvede ukinutu šemu podjele profita. Proteste koordiniše španski sindikat "CCOO" zajedno sa drugim sindikatima u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Luksemburgu i Portugaliji.

Protesti će se održati ispred najvećih prodavnica "Zare" u evropskim prijestonicama i metropolama. Predstavnica španskog sindikata "CCOO" Roza Galan je rekla da je "Inditeks" imao šemu podjele profita prije pandemije koronavirusa, ali da je ona ukinuta uprkos tome što ova modna kompanija danas ima velike prihode, dok su se akcije udvostručile u prethodne tri godine.

(Mondo.rs)

