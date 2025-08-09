logo
Zarine reklame povučene zbog promovisanja nezdravog izgleda (FOTO)

Autor mondo.ba
0

Britanski regulator zabranio je dve reklame modne kuće Zara zbog prikaza manekenki koje deluju nezdravo mršavo, uz poruku da brendovi moraju preuzeti odgovornost za poruke koje šalju javnosti.

Zarine reklame povučene zbog promocije nezdravog izgleda Izvor: Al More/Shutterstock

Dvije reklame modne kuće Zara zabranjene su jer prikazuju manekenke koje djeluju "nezdravo mršavo", saopštila je britanska Agencija za standarde oglašavanja (ASA).

U jednoj reklami, sjenke i frizura sa zalizanom kosom unazad činile su da manekenka izgleda "ispijeno", dok su poza i duboki izrez košulje u drugoj reklami dodatno istakli "izražene ključne kosti".

Regulatorno tijelo ocenilo je da su reklame "neodgovorne" i naložilo da se u ovom obliku više ne smeju prikazivati, te da Zara mora da osigura da svi njeni vizuali ubuduće budu "pripremljeni na odgovoran način".

Zara je povukla sporne reklame i saopštila da su obje manekenke imale ljekarske potvrde koje dokazuju da su bile dobrog zdravlja u trenutku fotografisanja.

Ove dvije zabranjene reklame prethodno su se prikazivale u okviru karusela slika na aplikaciji i sajtu modne kuće, pokazujući kako odjeća izgleda na modelima i van njih.

Jedna od reklama odnosila se na kratku haljinu, a ASA je ocenila da su senke korišćene na način koji je noge manekenke činio "primjetno mršavim". Takođe je istaknuto da položaj njenih nadlaktica i laktova čini da izgleda "neproporcionalno".

"Izražene ključne kosti"

Druga reklama promovisala je košulju, a manekenka je bila u pozi koja je isticala ključne kosti kao "centralni element reklame", navela je ASA.

Još dvije Zara reklame bile su predmet istrage, ali nisu bile zabranjene.

Zara je odlučila da ukloni sve fotografije koje su bile predmet prigovora i navela da nije primila nijednu direktnu žalbu.

Takođe je saopštila da slike nisu menjane osim manjih korekcija osvetljenja i boje, i da se vodi preporukama iz izveštaja "Fashioning a Healthy Future", koji je 2007. objavila britanska komisija za zdravlje modela.

Zara je naglasila da se posebno pridržava preporuke broj tri iz tog izveštaja, prema kojoj manekeni moraju da imaju lekarsko uverenje o dobrom zdravlju, izdato od strane stručnjaka koji znaju da prepoznaju poremećaje u ishrani.

Ova zabrana dolazi nakon što su ranije ove godine zabranjene reklame i drugih trgovinskih lanaca zbog previše mršavih modela.

(EUpravo zato/BBC)

