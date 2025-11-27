Prvi Crni petak u Srpskoj po novom zakonu, Šulić za MONDO: "Svi popusti moraju biti transparentni" (VIDEO)

Novi Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj, koji je danas stupio na snagu nakon objave u Službenom glasniku, primjenjivaće se već sutra na Crni petak.

To znači da trgovci prvi put ulaze u najveći shopping dan u godini pod strogim pravilima koja sprečavaju manipulacije cijenama i lažne popuste, potvrdio je za MONDO ministar trgovine i turizma RS Denis Šulić.

Crni petak godinama je bio najjači mamac za potrošače, uvjeravani smo da štedimo jer je "sve sniženo", a nerijetko se ispostavilo da su cijene samo prividno niže, ili da su tik pred akciju bile povećane.

Novi zakon sada tome staje u kraj. Trgovci su obavezni da uz akcijsku cijenu istaknu i najnižu cijenu u proteklih 30 dana, pa će kupci moći jasno da vide da li je sniženje stvarno ili samo marketinški trik.

Šulić: „Inspektori već sutra izlaze na teren“

Šulić je u razgovoru za MONDO naveo da inspektori sutra izlaze na teren te će

"Zakon je stupio na snagu danas, nakon objave u Službenom glasniku. Za Crni petak trgovci će biti u obavezi da poštuju sve odredbe. Sva sniženja moraće prikazati uz najnižu cijenu u posljednjih 30 dana, tako da će potrošači moći da vide kolika su realna sniženja i da li zaista štede”,ističe ministar Šulić.

Dodaje da je Inspektorat već uključen u kontrolu i da će nadzor krenuti odmah.

“Razgovarali smo sa Inspektoratom i oni sutra izlaze na teren. Upozoravaće, ali i kažnjavati. Svi članovi novog zakona važe od danas, što znači da su obavezujući za trgovce i potrošače”, rekao je Šulić.

Kako će se otkriti "lažna sniženja"?

Ministar pojašnjava da je kontrola jednostavna, a potencijalne zloupotrebe lako uočljive.

“Kada inspektor dođe u radnju i vidi da je istaknuta samo nova cijena, bez one ranije, može odmah da reaguje. Uvidom u fiskalne evidencije provjerava se koja je cijena važila prethodnih dana. Može se vidjeti kolika je bila cijena, na primjer 1. novembra, i uporediti sa današnjom”, objašnjava Šulić.

Naveo je i najčešći vid prevare iz prethodnih godina:

"Dešava se da trgovac 20. novembra podigne cijenu, pa je zatim 27. spusti i prikaže kao popust od 70 odsto. Nekada su ta “sniženja” zapravo 5 do 10 odsto skuplja nego što su bila početkom mjeseca. Sada će se to jasno vidjeti”, rekao je Šulić.

Kazne od 500 KM pa naviše: Ponavljanje prekršaja može zatvoriti radnju

Kazne za kršenje zakona kreću se od 500 KM do više hiljada maraka, u zavisnosti od prekršaja.

“Inspektori najčešće prvi put izriču minimalnu kaznu, ali ponavljanje povlači veće iznose. Ako se prekršaji nastave, trgovac može biti privremeno zatvoren. Sve kaznene odredbe su usklađene sa Zakonom i odobrene od Ministarstva pravde”, rekao je Šulić.

Online kupovina pod lupom: Legalni i nelegalni prodavci nisu isto

Ministar upozorava na posebnu opreznost pri kupovini preko interneta. Šulić je objasnio da Zakon o zaštiti potrošača važi isključivo u slučaju kupovine od registrovanih, legalnih online trgovaca. To znači da kupac ima pravo da proizvod vrati u roku od 14 dana bez navođenja razloga, čak i ako mu se samo ne dopada boja, model ili materijal kada ga primi. Međutim, ministar naglašava i ono najvažnije da u slučaju kupovine od nelegalnih internet prodavaca, zakon ne može pružiti zaštitu

“Zakon štiti kupce kada kupuju od legalnih online trgovaca. Međutim, ne štiti ih u slučaju kupovine od nelegalnih prodavaca, to su klasične prevare i tada se postupak vodi po Krivičnom zakonu”, rekao je on.

Elektronske prijave, hiljade obrađenih slučajeva i plan za škole

Takođe, novi zakon uvodi i jednostavniji način prijave potrošačkih povreda.

“Omogućili smo elektronske prijave, koje se obrađuju u velikom broju. Ministarstvo je drugostepeni organ, ako se potrošač ili trgovac žale na nalaz inspektora”, rekao je ministar Šulić.

Najavljuje i edukaciju o pravima potrošača od osnovne škole:

“Sljedeće sedmice šaljemo inicijativu Ministarstvu prosvjete da kroz časove odjeljenske zajednice djeca, od osnovnih do srednjih škola, uče o potrošačkim pravima i domaćoj kupovini”, zaključio je on.

Sutra će, uz prvi Crni petak pod novim pravilima, kupci u Republici Srpskoj imati realniji uvid u to koliko zaista štede, a koliko popust postoji samo na papiru.