Policijska akcija u Banjaluci: Devet uhapšenih zbog droge i oružja

Autor Dušan Volaš
Devet osoba uhapšeno je u proteklih pet dana na području Banjaluke zbog počinjenih krivičnih djela i prekršaja iz oblasti zloupotrebe droge, saopšteno je iz banjalučke Policijske uprave.

Ilustrajcije policija Izvor: MONDO

Z.P. i N.H. iz Banjaluke uhapšeni su zbog sumnje da su počinili krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet droge, te nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Pretresima na tri lokacije u Banjaluci pronađena je i oduzeta vaga za precizno mjerenje, automatska puška sa pripadajućim okvirom i municijom, kao i drugi predmeti koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o proizvodnji i prometu droge uhapšeni S.M, N.P. i N.R. iz Banjaluke, B.Č. iz Crne Gore i D.D. iz Austrije.

Od S.M. i D.D. oduzeta je određena količina kokaina, dok je od N.P, N.R. i B.Č. oduzeta marihuana.

M.R. i D.Š. iz Banjaluke uhapšeni su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, jer su prilikom kontrole putničkih vozila kojim su upravljala odbili test na drogu.

