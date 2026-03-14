logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

SNSD protiv ukidanja ili smanjenja akciza na gorivo: Sanja Vulić objasnila zašto

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Sanja Vulić tvrdi da bi takva odluka ugrozila stabilnost budžeta na nivou BiH i potencijalno dovelo u pitanje isplatu plata zaposlenima.

Srn2024-10-16_1427186_0.jpg Izvor: Borislav Zdrinja

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je Srni da SNSD neće podržati prijedlog o ukidanju ili smanjenju akciza na gorivo jer instant rješenja složenih problema mogu dovesti do ozbiljnih posljedica na finansijsku stabilnost institucija i funkcionisanje BiH.

Vulićeva je rekla da je prijedlog poslanika SDP-a Saše Magazinovića o ukidanju ili smanjenju akciza na gorivo, koji je uputio u parlamentarnu proceduru, klasičan primjer populističke politike koja nema za cilj dugoročno rješavanje problema, već trasiranje puta za predizbornu kampanju.

"Umjesto ozbiljnog i odgovornog pristupa ekonomskim izazovima, ponovo svjedočimo pokušajima da se kroz atraktivne, ali nepromišljene mjere prikupe jeftini politički poeni", rekla je Vulićeva.

Ona je istakla da je Magazinović već poznat po tome da nudi instant rješenja za složene probleme, bez ozbiljne analize kakve posljedice takve odluke mogu ostaviti na finansijsku stabilnost institucija i funkcionisanje BiH.

"Nažalost, čini se da ga dugoročni efekti takvih prijedloga ne zanimaju", navela je Vulićeva.

Vulićeva je rekla da SNSD neće podržati takvu vrstu avanturizma, jer bi ukidanje ili značajno smanjenje akciza na gorivo direktno ugrozilo stabilnost budžeta na nivou BiH i potencijalno dovelo u pitanje redovno servisiranje obaveza institucija, uključujući isplatu plata zaposlenima i druge finansijske obaveze.

Vulićeva je poručila da odgovorna politika podrazumijeva donošenje odluka koje su održive i koje ne dovode u rizik finansijsku stabilnost sistema, a ne kratkoročne poteze koji dobro zvuče u predizbornoj atmosferi, ali mogu proizvesti ozbiljne, negativne posljedice.

Tagovi

SNSD Parlamentarna skupština BiH Sanja Vulić

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Dajte ne blamirajte se sa ovom, sta ona zna sta je akciza.

Dojavite nam vijest

