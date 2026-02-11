logo
Šta nas očekuje na narednoj sjednici Skupštine Grada: Iz SNSD-a najavljuju da će objelodaniti kako je trošen budžet

Autor Haris Krhalić
Konsolidovani izvještaj budžeta Banjaluke kasni osam mjeseci, amandmani ignorisani, tvrdi šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluke Dragan Lukač.

5.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta grada Banjaluka za 2024. i prvih šest mjeseci 2025. koji je, odavno, trebalo da bude razmatran, pred odbornicima će se naći na sjednici koja će biti održana 19. februara. U skupštinsku proceduru dolazi osam mjeseci kasnije, rekao je šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluke Dragan Lukač.

„Taj izvještaj morao je biti u skupštinskoj proceduri do sredine prošle godine, ali do danas nije stigao“, rekao je Lukač i podsjetio da gradonačelnik ima zakonsku obavezu da izvršava odluke Skupštine, uključujući i amandmane na budžet koji su njegov sastavni dio.

„Prošle godine su amandmani skupštinske većine ignorisani. Nije nam poznato kako su utrošena sredstva koja su tim amandmanima planirana. Na narednoj sjednici upoznaćemo građane kako su trošena sredstva predviđena budžetom u proteklom periodu“, rekao je Lukač.

On je naglasio da je od ključne važnosti da amandmani budu izvršeni, posebno jer je Skupština grada ove godine usvojila budžet od 285 miliona maraka.

„Amandmane uvijek ulažemo u interesu grada i njegovih stanovnika. Cilj nam je funkcionalan budžet sa jasnim planom daljeg razvoja Banjaluke“, rekao je Lukač.

Šesta redovna sjednica Skupštine grada Banjaluke zakazana je za četvrtak, 19. februar sa početkom u 9.00 časova. Na narednoj sjednici biće razmatrano 70 tački predloženog dnevnog reda, a gradska administracija zatražila je dopunu dnevnog reda sa dvije dodatne tačke – Plan kapitalnih investicija i Program razvoja sporta u gradu Banjaluci.

