Rasprava u Skupštini grada o imenovanju direktora Banskog dvora, Umičević: "Treća sreća"

Na vanrednoj sjednici Skupštine grada Banjaluka raspravljalo se o konkursu za imenovanje direktora Banskog dvora, koji se po treći put našao na dnevnom redu, nakon što su prethodna dva konkursa poništena.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Odbornik Pokreta „Svojim putem“ Igor Radojičić upozorio je da se od Banskog dvora, kao najveće ustanove kulture u gradu, ne smije praviti politički cirkus.

„Banski dvor je najvažnija kulturna institucija u Banjaluci i ne smije biti predmet političkih igara“, poručio je Radojičić.

Odbornik PDP-a Dragan Milanović ocijenio je da je treće ponavljanje konkursa dokaz političke nemoći vladajuće većine. Kako je naveo, SPS je odustao od te pozicije, zatim i DEMOS, te je, prema njegovim riječima, ostao samo SNSD.

„Ovo nije izbor direktora NASA-e, a od više kvalitetnih kandidata izabrali ste najgoreg. Od Banskog dvora, koji treba da bude ponos grada, napravili ste karikaturu“, rekao je Milanović, dodajući da je razočaran rezultatima konkursne komisije i da niko od deset prijavljenih kandidata, prema obrazloženju, nije u potpunosti zadovoljio uslove.

Na Milanovićeve navode reagovao je odbornik SNSD-a Marinko Umičević, ističući da su dva prvoplasirana kandidata imala isti broj bodova.

„Nemojte se vi petljati u naše dvorište. Žao mi je što sadašnji direktor nije izrazio želju da nastavi mandat, jer je radio odličan posao. Banski dvor danas funkcioniše dobro, a kažu treća sreća, pa ćemo vidjeti“, rekao je Umičević.

Na konkursu za direktora Banskog dvora isti broj bodova dobili su bivši direktor banjalučke Gimnazije Zoran Pejašinović i bivši direktor „Akvane“ Rajko Radovanović. Iza njih se, prema broju bodova, našla Danka Ignjatović, kadar SPS-a, dok je posljednje mjesto zauzela profesorica banjalučke Muzičke škole Jasna Đurović, koja je na konkursu učestvovala bez političke podrške.

Konkursna komisija je završila i postupak izbora direktora Centra za razvoj i unapređenje sela, na kojem je maksimalan broj bodova osvojio Bojan Pećanac, bivši odbornik DNS-a koji je u međuvremenu prešao u SNSD.

Podsjećanja radi, prema ranijem koalicionom dogovoru koji je postigao bivši predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić, pozicija direktora Banskog dvora trebala je pripasti SPS-u, dok je rukovođenje Centrom za razvoj sela bilo predviđeno za DEMOS. Nakon Đajićeve smjene taj dogovor je prekršen, poništeni su raniji konkursi i raspisani novi.

Procedura predviđa da konkursna komisija rang-listu kandidata dostavlja Komisiji za izbor i imenovanje Skupštine grada, koja je razmatra i upućuje prijedlog Skupštini grada na konačno odlučivanje.