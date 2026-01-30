Rasprava u Skupštini grada o imenovanju direktora Banskog dvora, Umičević: "Treća sreća"

Na vanrednoj sjednici Skupštine grada Banjaluka raspravljalo se o konkursu za imenovanje direktora Banskog dvora, koji se po treći put našao na dnevnom redu, nakon što su prethodna dva konkursa poništena.
Odbornik Pokreta „Svojim putem“ Igor Radojičić upozorio je da se od Banskog dvora, kao najveće ustanove kulture u gradu, ne smije praviti politički cirkus.
„Banski dvor je najvažnija kulturna institucija u Banjaluci i ne smije biti predmet političkih igara“, poručio je Radojičić.
Odbornik PDP-a Dragan Milanović ocijenio je da je treće ponavljanje konkursa dokaz političke nemoći vladajuće većine. Kako je naveo, SPS je odustao od te pozicije, zatim i DEMOS, te je, prema njegovim riječima, ostao samo SNSD.
„Ovo nije izbor direktora NASA-e, a od više kvalitetnih kandidata izabrali ste najgoreg. Od Banskog dvora, koji treba da bude ponos grada, napravili ste karikaturu“, rekao je Milanović, dodajući da je razočaran rezultatima konkursne komisije i da niko od deset prijavljenih kandidata, prema obrazloženju, nije u potpunosti zadovoljio uslove.
Na Milanovićeve navode reagovao je odbornik SNSD-a Marinko Umičević, ističući da su dva prvoplasirana kandidata imala isti broj bodova.
„Nemojte se vi petljati u naše dvorište. Žao mi je što sadašnji direktor nije izrazio želju da nastavi mandat, jer je radio odličan posao. Banski dvor danas funkcioniše dobro, a kažu treća sreća, pa ćemo vidjeti“, rekao je Umičević.
Na konkursu za direktora Banskog dvora isti broj bodova dobili su bivši direktor banjalučke Gimnazije Zoran Pejašinović i bivši direktor „Akvane“ Rajko Radovanović. Iza njih se, prema broju bodova, našla Danka Ignjatović, kadar SPS-a, dok je posljednje mjesto zauzela profesorica banjalučke Muzičke škole Jasna Đurović, koja je na konkursu učestvovala bez političke podrške.
Konkursna komisija je završila i postupak izbora direktora Centra za razvoj i unapređenje sela, na kojem je maksimalan broj bodova osvojio Bojan Pećanac, bivši odbornik DNS-a koji je u međuvremenu prešao u SNSD.
Podsjećanja radi, prema ranijem koalicionom dogovoru koji je postigao bivši predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić, pozicija direktora Banskog dvora trebala je pripasti SPS-u, dok je rukovođenje Centrom za razvoj sela bilo predviđeno za DEMOS. Nakon Đajićeve smjene taj dogovor je prekršen, poništeni su raniji konkursi i raspisani novi.
Procedura predviđa da konkursna komisija rang-listu kandidata dostavlja Komisiji za izbor i imenovanje Skupštine grada, koja je razmatra i upućuje prijedlog Skupštini grada na konačno odlučivanje.