Balkan Express se vraća na scenu: "Unplugged" koncert 9. decembra u Banskom dvoru

U Koncertnoj dvorani Banskog dvora 9. decembra 2025. godine, s početkom u 20 časova, održaće se koncert kultnog rok sastava Balkan Express, koji se nakon dvogodišnje pauze vraća pred publiku u svom prepoznatljivom unplugged izdanju.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Na sceni će im se pridružiti i dugogodišnji prijatelji benda, što ovoj večeri daje dodatnu emociju i posebnu notu.

Ulaznice po cijeni od 10 KM biće u prodaji od 2. decembra na biletarnici Banskog dvora, svakim radnim danom od 12 do 18 časova.

Banjalučki rok bend ovog puta donosi gotovo kompletan autorski opus - publika će čuti pjesme koje nikada ranije nisu izvedene uživo, kao i nove numere nastale tokom dvogodišnje tišine. Kao i ranijih godina, koncert će upotpuniti i gosti: stari saradnici, ali i neka nova, dobro poznata lica banjalučke muzičke scene, koji će svojim nastupima dati poseban pečat konceptu Balkan Express Unplugged.

Bend Balkan Express osnovan je u oktobru 1996. godine. Karijeru su započeli obradama stranih hitova, nastupajući širom Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Italije. Prvi autorski album "Preporučeno" objavili su 1998. godine u izdanju ITMM Beograd, snimljen u studiju "Akademija".

Drugi album "Ša la la la la" izlazi 2007. u produkciji TREND BL, nakon čega bend objavljuje dva singla — "Lovac na keš" (feat. Ivana Peters) i "Propast svijeta".

Publiku u Banjaluci očekuje povratak jednog od najdugoročnijih rok sastava regiona - i koncert koji obećava toplu, emotivnu i nezaboravnu muzičku noć.