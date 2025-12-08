logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Balkan Express se vraća na scenu: "Unplugged" koncert 9. decembra u Banskom dvoru

Balkan Express se vraća na scenu: "Unplugged" koncert 9. decembra u Banskom dvoru

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

U Koncertnoj dvorani Banskog dvora 9. decembra 2025. godine, s početkom u 20 časova, održaće se koncert kultnog rok sastava Balkan Express, koji se nakon dvogodišnje pauze vraća pred publiku u svom prepoznatljivom unplugged izdanju.

balkan express uplugged u banskom dvoru Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Na sceni će im se pridružiti i dugogodišnji prijatelji benda, što ovoj večeri daje dodatnu emociju i posebnu notu.

Ulaznice po cijeni od 10 KM biće u prodaji od 2. decembra na biletarnici Banskog dvora, svakim radnim danom od 12 do 18 časova.

Banjalučki rok bend ovog puta donosi gotovo kompletan autorski opus - publika će čuti pjesme koje nikada ranije nisu izvedene uživo, kao i nove numere nastale tokom dvogodišnje tišine. Kao i ranijih godina, koncert će upotpuniti i gosti: stari saradnici, ali i neka nova, dobro poznata lica banjalučke muzičke scene, koji će svojim nastupima dati poseban pečat konceptu Balkan Express Unplugged.

Bend Balkan Express osnovan je u oktobru 1996. godine. Karijeru su započeli obradama stranih hitova, nastupajući širom Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Italije. Prvi autorski album "Preporučeno" objavili su 1998. godine u izdanju ITMM Beograd, snimljen u studiju "Akademija".

Drugi album "Ša la la la la" izlazi 2007. u produkciji TREND BL, nakon čega bend objavljuje dva singla — "Lovac na keš" (feat. Ivana Peters) i "Propast svijeta".

Publiku u Banjaluci očekuje povratak jednog od najdugoročnijih rok sastava regiona - i koncert koji obećava toplu, emotivnu i nezaboravnu muzičku noć.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Balkan express Banski dvor Banjaluka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA