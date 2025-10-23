Izašla pjesma za "Povratak Žikine dinastije": Poslušajte Koju i "Stani tugo"

Dok publika sa nostalgijom čeka nastavak "Žikine dinastije" stiglo je nešto što je već osvojilo mreže – pjesma "Stani, tugo", koju potpisuje Nikola Kojo.

Izvor: Youtube printscreen / Nikola Kojo

U moru filmskih povrataka i remake manije, jedan naslov vraća stari duh sa osvježavajućim šmekom - "Povratak Žikine dinastije".

I dok publika sa nostalgijom čeka Mišu Pavlovića ponovo na velikom platnu, u međuvremenu je stiglo nešto što je već osvojilo mreže – pjesma "Stani, tugo", koju potpisuje Nikola Kojo, koja se na mrežama pojavila juče.

Poslušajte:

Nikola Kojo pesma Stani tugo Izvor: Youtube / Nikola Kojo

Spot za pjesmu "Stani, tugo", koji je objavljen na Jutjubu, izgleda kao minijaturni film sam za sebe. Radnja je smještena u živopisnu kafanu prepunu ljudi. Nikola Kojo u ulozi muzičara obilazi stolove, pjeva i skuplja bakšiš od gostiju.

A onda scena koja nas je kupila - Anica Dobra ga kiti parama, Vesna Trivalić ima samo karticu, ali Kojo ima aparat.

Izvor: Youutbe printscreen / Nikola Kojo

Režiju novog nastavka potpisuje Milan Konjević, dok je scenario napisala Milena Marković, poznata po svom poetskom stilu. Radnja filma vraća nas Miši Pavloviću (Nikola Kojo), koji se poslije dugog odsustva vraća u Srbiju, gdje ga čekaju sinovi - Žika i Milan, odrastali u Moskvi, daleko od oca.

Pored njega, u filmu igraju Vesna Čipčić kao čuvena Frau Elza, Vladimir Petrović kao Boba, dok "novu generaciju" predstavljaju Nikola Brun i Gavrilo Ivanković. Rezultat je mješavina nostalgije, porodične dinamike i savremenog humora, piše City magazine.

Pogledajte kadrove sa snimanja:



