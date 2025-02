Sjećate li se "Malika": Evo kako danas izgleda klinac iz filma "Otac na službenom putu"

Publika je Morena Debartolija upoznala u kultnom filmu sa Mikijem Manojlovićem i Mirjanom Karanović

Morena Debartolija publika je upoznala kao dječaka u kultnom filmu Emira Kusturice "Otac na službenom putu", koji je nagrađen Zlatnom palmom u Kanu.

Dio glumačke ekipe, kao simpatični dječak bucmastog izgleda bio je o Moreno, koji je sasvim slučajno dobio ovu rolu. Emir Kusturica je sa producentom filma došao u njegovu školu, kako bi pronašli odgovarajuće glumce za ostvarenje. Moreno je u tom trenutku sa drugovima igrao fudbal, a budući da je Kusturičino prisustvo prekinulo igru, dječak ih je zamolio da im ne smeta.

Ovaj stav je oduševio reditelja, koji je poželio da ga angažuju za rolu Malika.

"Svi u Sarajevu su znali da se snima film, a Miki Manojlović je već tada bio zvijezda. Ekipa filma na čelu sa Emirom Kusturicom je došla u moju osnovnu školu i tražila dječaka za glavnu ulogu. Rekao sam da me puste na miru, da hoću da se igram. Kusti se to dopalo, pa me odabrao da igram sina Mikija i Mire Karanović. Otac je odmah pristao, a majka je bila zabrinuta kako će izostanci sa časova uticati na moj uspjeh, ali sve je ispalo dobro", ispričao je svojevremeno.

Kao dijete imao je priliku da sarađuje sa najvećim imenima domaće kinematografije, a otkrio je i detalje saradnje.

"Prihvatili su me kao da sam jedan od njih. To je bilo prijateljstvo izmedu dječaka i odraslih osoba, a ne zvijezda. Niko od njih se nije tako postavljao prema meni".

Zlatna palma u Kanu za ovo ostvarenje podigla je veliku prašinu, ali on nije osjećao pritisak slave.

"Nije se pridavala pažnja tome što je neko glumio u filmu. Kada veliki muzičari dođu u Sarajevo, raja kaže: "Eno onog..." i svako nastavlja svojim poslom. Danas bi to bi bilo nešto o čemu bi svi pričali. I danas mi mnogo ljudi na ulici govore Malik, Malik..a ja se svaki put okrenem i nasmiješim, drago mi je zbog toga. To je jedno pozitivno iskustvo koje mi je puno pomoglo u životu. Naučio sam kako se nositi s egom. Ali to ipak nije bila moja strast. Kuhinja je uvek na prvom mjestu", rekao je Debartoli u intervjuu za "plavakmaenica.hr".

U Sarajevu je bio do 1992. godine, pa se preselio u Izrael. Tamo je završio kulinarsku akademiju, a potom i akademiju za poslastičare u Londonu.

Nije se zadovoljio time, pa je u Belgiji 2003. završio specijalizaciju za čokoladu, a onda i za sladoled majstora u Bolonji. Poslije života u Izraelu, u jednom trenutku se odselio u Sarajevo, da bi danas bio u Rijeci u kojoj ima svoju poslastičarnicu.

"Sarajevo se, osim nekih ratnih tragova, nije mnogo promijenilo. Što se kaže "svoj na svom". Moji roditelji - Josip i Emina koji još žive u Izraelu, čuvaju albume sa slikama i potpisima svih glumaca iz filma. Tamo privode kraju svoje karijere i onda će u Sarajevo da dočekaju zasluženu penziju", rekao je Debartoli jednom prilikom za "Noizz".

Kasnije je za pomenuti hrvatski medij ispričao i zašto je poslije Sarajeva donio odluku da se preseli u Rijeku i to zajedno sa porodicom.

"Rijeku jako dobro poznajem, dvije tetke su mi ovdje i oduvijek sam dolazio na ljetovanje na ovo područje. Nakon nekog vremena ovdje smo kupili stan i logično je bilo otvoriti nešto svoje. Ovdje mi je lijepo i za sada se vidim ovdje. Htio sam da prestanem da putujem i vodim jedan mirniji život".

Moreno je oženjen Ruskinjom sa kojom ima sina i ćerku.

