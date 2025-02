10 godina igrala u seriji, niko nije znao kako zapravo izgleda: Bernadet iz "Štrebera" danas ne biste prepoznali

Glumicu Melisu Rauč znamo kao Bernadet Rostenkovski Volovic iz hit serije "The Big bang theory"

Izvor: YouTube/Ms Mojo

Glumica Melisa Rauč je pozajmljivala glas Harlekvin u animiranoj seriji "Betmen", igrala u seriji "Kim i Ket", a onda je dobila poziv da se pojavi u seriji "Štreberi" i postane dio ekipe zajedno sa Peni, Šeldonom i Lenardom.

Na audiciju je otišla razmišljajući da li stavi naočare od 10 dolara, koje su joj bile u kolima, ili ne.

"Ja nosim naočare, ali nisam znala da li ih Bernadet nosi. Imala sam neke naočare od 10 dolara u kolima, baš za audicije, i slučajno sam odlučila da ih stavim", pričala je Raučova 2022. godine u emisiji "The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series".

Ne samo da su joj naočare pomogle da dobiju posao, već su producenti rešili da postanu sastavni dio lika Bernadet.

Izvor: YouTube/Ms Mojo

Melisa je igrala u seriji 10 godina, snimila je preko 200 epizoda i uvijek je izgledala isto - haljinice, hulahopke, džemperić preko haljine i, naravno, naočare.

Ipak, društvene mreže su nakon završetka emitovanja serije, preplavile njene slike nastale za potrebe snimanja magazina "Maxim" u kojem se razgolitila, a na ovoj slici možete videti i kako "Bernadet" izgleda sada:

Melisa sada igra u seriji "Night court", a u jednoj epizoda joj se pridružila i "Ejmi Fara Fauler", tačnije, glumica Majam Bijalik.

REVIVIÓ The Big Bang Theory.



Mayim bailik (Amy) estará mañana como estrella invitada en Corte Nocturna, serie protagonizada por Melissa Rauch (Bernadette).



Así se reunirán de nuevo tras 5 años estas 2 genias. En el cap habrá referencias a TBBT.pic.twitter.com/WtiDND5nuS — Leo Rodríguez (@leorrodriguez23)January 14, 2025

Pogledajte ekipu na okupu:

Adam West, Wil Wheaton, Christine Baranski, Sara Gilbert, Mayim Bialik, John Ross Bowie, Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kevin Sussman, Jim Parsons, Melissa Rauch, and Kunal Nayyar in The Big Bang Theory - TV Series (2007–2019)pic.twitter.com/903xuY7HT5 — MrGeeVIP (@VipMrgee)September 19, 2024

(MONDO)