Poslušajte "Ako trebaš nekoga", novi singl Banjalučanke Maje Mano (Video)

"Emotivni haos koji prija"

Izvor: Promo/Marko Dejković

Postoje pjesme koje se ne slušaju samo ušima, nego cijelim tijelom. Neke nas samo podsjete na emociju, a neke nas potpuno uvuku u nju. Nova pjesma Maje Mano "Ako trebaš nekoga" upravo je takva - senzualna, intenzivna i na ivici da eksplodira od osjećanja koja ne mogu da se zadrže.

Iza singla stoji provjereni autorski tim - Hristina Vuković, koja potpisuje tekst i muziku, kao i Andrija Gavrilović zaslužan za muziku, aranžman i produkciju. Zajedno s Majom grade prepoznatljiv zvuk - emotivan, moderan i iskren, a istovremeno čvrsto ukorijenjen u pop estetiku. Upravo ta hemija između njih troje stoji i iza nadolazećeg Majinog albuma, a "Ako trebaš nekoga" prva je pjesma s tog izdanja, koja nagovještava da slijedi zanimljiv i ličan muzički put.

Govoreći o značenju pjesme, Maja dodaje da iza nje ne stoji samo emocija, već i jasna poruka o samopouzdanju i slobodi.

"Ova pjesma je trenutak kada emocija eksplodira, kada više nema filtera. U njoj je ta napetost između razuma i želje, i taj trenutak kad sve što pokušavaš da sakriješ jednostavno ispliva. Stih ‘ničija nevesta’ za mene je novi feminizam u pop muzici. Pronašla sam mir jer sam shvatila da moja vrijednost ne zavisi od partnera, etiketa ili društvenih normi. Ja sam kompletna sama po sebi. Kada kažem da nisam ništa pronašla osim Eksploziv, to znači da je sva moja energija, strast i snaga unutra. Taj Eksploziv je zapravo samopouzdanje - ono što se desi kada žena prestane tražiti odobrenje i preuzme kontrolu nad svojom senzualnošću i svojim izborima. A to je najsnažnija poruka koju mogu poslati", kaže Maja Mano.

Spot koji prati pjesmu, u režiji Iris Janković i uz kameru Igora Lazića, donosi vizuelnu priču koja odiše istom energijom. Dinamičan i filmski, spaja svjetla, pokret i pogled, u pulsirajućoj atmosferi noći. Vizuelno i muzički, "Ako trebaš nekoga" izgleda i zvuči kao pjesma koja dolazi iznutra - bez kalkulacija, bez distance, samo čista emocija.

Publika Maju pamti po njenom autorskom prvencu "Ostani još" iz 2019. godine, pjesmi kojom je predstavila svoj prepoznatljiv senzibilitet i iskren pristup stvaranju. Maja već gotovo dvije decenije radi kao vokalni pedagog, posvećena razvoju mladih pjevača i njihovoj autentičnoj interpretaciji, a upravo to dugogodišnje iskustvo donijelo je dubinu i zrelost njenom stvaralaštvu, koja se osjeća i u novoj pjesmi.

Sada, pod umjetničkim imenom Maja Mano, dolazi sa jasnijom estetikom, novim zvukom i zrelijom emocijom, ali istom onom iskrenošću koja je pratila njen početak.

"Ako trebaš nekoga" dostupna je na svim streaming platformama.