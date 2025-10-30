SOPOT objavio spot za singl "Đedovina": Večeras promocija novog albuma u Banjaluci

Banjalučki bend SOPOT, jedan od najautentičnijih regionalnih predstavnika fuzije elektronskog zvuka, gitarskog izraza i angažovanih tekstova, objavio je video spot za novi singl "Đedovina" sa aktuelnog albuma "Eho neizvjesnog ishoda", u izdanju Muzičke produkcije RTRS.

Izvor: RTRS produkcija

Spot je danas premijerno prikazan na druženju s novinarima u Mac Tire Pubu u Banjaluci, a istovremeno je objavljen i na YouTube.

Album "Eho neizvjesnog ishoda" objavljen je ovog proljeća pod etiketom RTRS-a, a donosi devet autorskih kompozicija nastalih tokom pandemijskih godina i neposredno nakon njih — u periodu ličnih i kolektivnih preispitivanja, što se jasno odražava u tekstovima i zvuku.

U ime Muzičke produkcije RTRS, Maja Tatić je objasnila da saradnja s bendom Sopot podrazumijeva sveobuhvatnu podršku izvođačima:

"Kao produkcija javnog servisa, ne nudimo samo objavu albuma, već i cijeli sistem podrške — televiziju, radio, digitalne kanale, promotivne formate i produkciju video spotova. To donosi izvođačima ne samo medijsku vidljivost, već i realne prihode kroz sistem autorskih prava", rekla je Tatić.

Izvor: RTRS produkcija

Frontmen benda Petar Topalović, autor većine tekstova, istakao je da je u novom spotu "Đedovina" spojena emocija pjesme s realističnim kadrovima, dok su aranžmane potpisali svi članovi aktuelne postave: Topalović, Dejan Savić, Đurica Štula i Saša Predojević.

SOPOT je ranije s istog albuma objavio singlove "Jednoga dana" (2021), "Ostani čovjek" (2022) i "Biraj" (2025), koji su najavili estetski i produkcijski okvir novog izdanja.

Bend će večeras u Mac Tire Pubu od 21 čas album predstaviti i publici, a izdanje "Eho neizvjesnog ishoda" dostupno je na svim većim striming platformama.

U saradnji s Muzičkom produkcijom RTRS, uskoro se očekuje i fizičko izdanje albuma u ograničenom promotivnom tiražu.

Poslušajte "Đedovinu":