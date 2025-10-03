Izlazak iz mraka na svjetlo: Vanja Mišić objavila singl "Tvoje ruke" (VIDEO)

Banjalučka pjevačica Vanja Mišić objavila je novu pjesmu pod nazivom "Tvoje ruke", intiman singl koji predstavlja svojevrsni povratak sebi nakon duže muzičke pauze.

Izvor: Promo

Posljednji autorski rad objavila je 2018. godine, a nova pjesma donosi atmosferu koja, kako Vanja kaže, podsjeća na izlazak iz mraka na svjetlo.

Muziku i tekst potpisuje sama Vanja Mišić, a radila je i na aranžmanu zajedno sa Sanjom Zelić.

U kreativnom procesu u studiju učestvovao je i Jovan Panić, čije su aranžmanske i harmonijske ideje dodatno obogatile cjelinu. Snimanje vokala, miks i mastering urađeni su u studiju Zemlje Gruva u Beogradu, gdje je produkciju potpisao Milovan Bošković.

Video spot nastajao je tokom tri godine na više od deset različitih lokacija. Sniman GoPro kamerom i mobilnim telefonom, spontano i bez velike produkcije, nosi sirov i iskren karakter.

Kadrovi sa Durmitora, Budimpešte, Ljubljane, Bala (Valle), Minhena, Barselone, Bergama, Jahorine, Trebinja, Luštice, Šula, Novog Sada, Beograda i Kotora utkali su se u priču ovog videa. Montažu je radio Žarko Kalaba.

"Na tim putovanjima pronalazila sam sebe, i upravo je to bilo neophodno da bi ova pjesma pronašla mene", naglašava Vanja.

"Tvoje ruke" dostupna je na svim digitalnim platformama, dok se video može pogledati na YouTube.