"Samo reci ne": Novi singl grupe Zoster poziva na "šiz" (Video)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Grupa Zoster objavila je spot za pjesmu "Samo reci ne", koja je drugi singl sa njihovog nadolazećeg, šestog po redu, albuma.

samo reci ne zoster spot i singl Izvor: Zoster.ba

Muziku i tekst za pjesmu "Samo reci ne" potpisuje frontmen grupe Mario Knezović, a aranžman članovi benda Zoster. Spot je režirala Karmen Obrdalj, dugogodišnja saradnica grupe, a sniman je u Zagrebu u klubu Močvara.

Novi singl "Samo reci ne” objavljen je za izdavačku kuću Los Angeles Agency iz Zagreba i dostupan je na svim streaming servisima.

"Ovo je pjesma koja poziva na šiz i nadam se da će publika reći "Da!" Mi smo u studiju i pripremamo novi album. Album je napisan i nadam se da će sljedeće godine u ovo vrijeme biti dostupan svima", navodi frontmen Mario Knezović.

Zoster je do sad objavio pet albuma koje karakterišu različiti žanrovi, a kroz sve žanrove kantautor Mario Knezović, autor muzike, teksta i frontmen, poetski i prirodno je stigao do vlastitoga autentičnog izričaja, koji je najviše obilježio grupu Zoster.

Poslušajte pjesmu:

