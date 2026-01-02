logo
Čuvarke tradicije na ulicama Istočnog Sarajeva: Vrijedne pletilje prkose minusu i zaboravu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Dok temperature padaju, vrijedne pletilje na ulicama Istočnog Sarajeva čuvaju nit tradicije od zaborava

Čuvarke tradicije na ulicama Istočnog Sarajeva: Vrijedne pletilje prkose minusu i zaboravu Izvor: Ognjen Begović/Srna

Kraj prošle i početak ove godine obilježile su niske temperature vazduha, ali to nije spriječilo vrijedne pletilje da na klupama na ulicama Istočnog Sarajeva pletu vunene čarape, priglavke, rukavice, šalove, kape i šarene pape za mališane i po simboličnim cijenama nude svoje rukotvorine turistima i građanima.

Neke od ovih vrijednih srpskih domaćica djeluju pod okriljem Udruženja "Čarolija niti" iz Istočnog Sarajeva, kao i Kola srpskih sestara "Sveta Tekla" sa Pala.

One kažu da im je pletenje navika, hobi, ali i prilika da poboljšaju kućni budžet, jer je u najvećem broju slučajeva riječ o penzionerkama ili domaćicama.

Ističu da je ručni rad sve manje zastupljen u srpskim porodicama i da kod mladih djevojaka ne postoji prevelika želja da od baka i majki nauče da pletu, vezu, heklaju, tkaju.

Ove vrijedne žene ne čuvaju srpsku folklornu tradiciju samo svojim ručnim radovima, nego su i redovne učesnice mnogih humanitarnih akcija i memorijalnih manifestacija kojima se obilježavaju značajni datumi iz istorije srpskog naroda i njegove borbe za slobodu, tako što za posjetioce pripremaju tradicionalna srpska jela.

Tagovi

pletenje Istočno Sarajevo

