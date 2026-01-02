Nova kraljevska rezidencija Kejt Midlton i princa Vilijama: Luksuz o kojem svi pričaju u dvorcu iz bajke

Kako će izgledati novi dom Vilijama i Kejt Midlton? U dvorcu u Vindzoru biće osam spavaćih soba, a evo koji je omiljeni stil buduće kraljice

Kejt Midlton lično osmišljava enterijer, a omiljeni stil joj je savremena klasika, po uzoru na prethodne kraljevske domove.

Forest Lodž je skoro duplo veći od prethodne kuće – osam spavaćih soba, teniski teren, jezero i trpezarijski sto za čak 24 osobe, idealno za porodična okupljanja.

Početkom novembra, princ Vilijam i princezaKejt Midlton preselili su se u svoj novi „stalni dom” — Forest Lodž, dvorac u georgijanskom stilu smješten unutar Velikog parka Vindzora.

Princ Vilijam je priznao da je preseljenje bilo pomalo „izazovno” i da su postojali određeni „elementi zapleta”, prema čitaču sa usana koji je analizirao razmjenu riječi između princa i njemačkog predsjednika Franka-Valtera Štajnmajera i prve dame Elke Bjudenbender ranije ovog mjeseca.

Tokom istog susreta, Kejt Midlton je otkrila da već priprema nekoliko „mood boardova” i da će proces preuređenja doma početi poslije Božića.

Vjeruje se da je jedan od razloga preseljenja to što će njihovo troje djece — princ Džordž (12), princeza Šarlot (10) i princ Luis (7) — imati više prostora, ali i da bi kuća mogla da posluži kao mjesto za buduća porodična okupljanja.

Prije samo nekoliko nedjelja, princeza od Velsa viđena je kako kupuje trpezarijski sto sa čak 24 mjesta, a gotovo sve u novom domu znatno je veće u poređenju sa njihovom prethodnom rezidencijom.

Forest Lodž je skoro dvostruko veći, sa brojnim pogodnostima poput osam spavaćih soba, teniskog terena, lokalnog jezera i još mnogo toga.

Prema pisanju časopisa Tatler, princeza od Velsa teži stilu „savremene klasike”, sličnom pristupu koji je koristila i prilikom renoviranja svojih ranijih domova. Kupovala je čak i u svojoj omiljenoj kraljevskoj prodavnici specijalizovanoj za namještaj sa štampom — istoj onoj koju je birala i ranije.

Zbog pojačanih napora da se očuva privatnost porodice, vjerovatno nećemo često imati priliku da vidimo unutrašnjost Forest Lodža, kada god radovi budu završeni. Ipak, jedno je sigurno — rezultat će biti veličanstven.

