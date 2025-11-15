logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Batler otkrio ključni događaj koji je promijenio odnos Kejt i Megan: Iznio šokantne detalje iz palate

Batler otkrio ključni događaj koji je promijenio odnos Kejt i Megan: Iznio šokantne detalje iz palate

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Odnos Kejt Midlton i Megan Markl od početka je bio turbulentan.

Batler otkrio ključan događaj koji je promenio odnos Kejt Midlton i Megan Markl Izvor: Daniel Leal/WPA Pool / Shutterstock Editorial /Bloomberg OriginalsPLANET PHOTOS / Planet/ Profimedia

Bivši kraljevski batler otkrio je tačno kako je pokojna kraljica pokušavala da održi harmoniju unutar kraljevske porodice, posebno između princeze Kejt i Megan Markl.

Kada su Megan i Hari objelodanili svoju romansu, bivšu glumicu su raširenih ruku dočekali princ Vilijam i Kejt, a kraljevski posmatrači su se nadali da će stvoriti vezu koja će trajati doživotno. Fanovi su ih obožavali tokom zajedničkih pojavljivanja i ubrzo su postali poznati kao Fantastična četvorka.

Pogledajte fotografije kraljevske porodice:

Nije uvijek sve bilo glatko

Ali prema Harijevim memoarima "Rezerva", odnosi između njegove supruge i Kejt nisu uvijek tekli glatko. U knjizi, princ u nekoliko navrata prepričava da je njegova žena bila u sukobu sa njegovom snajom. Kaže da su se dvije žene posvađale oko haljina za djeveruše uoči njegovog vjenčanja, što je Megan ostavilo u suzama, i da se Kejt "namrštila" kada je vojvotkinja pozajmila njen sjaj za usne, prenosi "Miror".

Izvor: Stephen Lock/ i-Images / Eyevine /Bloomberg OriginalsPLANET PHOTOS / Planet/Profimedia

Međutim, prema bivšem kraljevskom batleru Grantu Haroldsu, pokojna kraljica Elizabeta Druga bi učinila sve što je u njenoj moći da uguši sve tenzije između njih dvije. Objasnio je: "Pokojna kraljica je bila poznata po svojoj dubokoj posvećenosti održavanju jedinstva unutar kraljevske porodice. Ako bi osjetila bilo kakvu napetost, posebno između Kejt i Megan, ona bi tiho intervenisala da pokuša da izgladi stvari."

Dalje je dodao: "Njen fokus je uvijek bio na očuvanju snažnog i ujedinjenog fronta, posebno među mlađom generacijom članova kraljevske porodice.“

Pogledajte fotografije Megan Markl:

Grant Harolds je takođe sugerisao: "Kako je veza princa Harija i Megan postajala ozbiljnija, moguće je da su se dinamike iza scene počele mijenjati. Kraljica bi primijetila sve znakove napetosti. Da je postojao čak i nagovještaj da stvari nisu u redu, ona bi učinila sve što je mogla da to riješi“, prenosi "Ekspres".

U 2018. godini, pojavili su se izvještaji o napetoj razmjeni prije vjenčanja Megan i Harija, gdje je Megan navodno dovela Kejt do suza zbog haljine djeveruše princeze Šarlot. Međutim, skoro tri godine kasnije, Megan je osporila ovu verziju događaja tokom svog šokantnog intervjua sa Oprom Vinfri, tvrdeći da se "dogodilo suprotno", iako je priznala da se Kejt na kraju "izvinila".

Megan je Opri rekla: "I ne kažem to da bih bilo koga omalovažila, jer je bila zaista teška nedjelja pred venčanje, i ona je bila uznemirena zbog nečega, ali je to priznala i izvinila se, i donijela mi je cvijeće i poruku izvinjenja, i uradila je ono što bih ja uradila da znam da sam nekoga povrijedila, zar ne, samo da preuzmem odgovornost za to."

(Stil.Kurir / MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kejt Midlton Megan Markl

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA