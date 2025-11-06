logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta je po zanimanju Kejt Midlton? Evo čime se princeza od Velsa bavila prije udaje

Šta je po zanimanju Kejt Midlton? Evo čime se princeza od Velsa bavila prije udaje

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Kejt Midlton je studirala na prestižnom univerzitetu Sent Endruz u Škotskoj.

Šta je po zanimanju Kejt Midlton Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Princeza Kejt Midlton ni slutila nije da će njen život izgledati onako kako izgleda danas. Kao veoma mlada bila je obična djevojka, izlazila je sa svojom sestrom Pipom, provodila se i uživala u djevojačkim danima.

Pogledajte fotografije Kejt Midlton:

Njena porodica je pripadala višoj srednjoj klasi, a otac Majkl radio joj je kao dispečer leta, dok je njena majka Kerol Midlton bila stjuardesa u kompaniji British Airways.

Najstarija je od troje djece, nakon nje su Midltonovi dobili kćerku Filipu i sina Džejmsa.

Kerol Midlton osamdesetih je pokrenula firmu Party Pieces, koja prodaje proizvode za proslave. Svojevremeno su Kejt i njena mlađa sestra Pipa bile uključene u rad kompanije, a njihova majka ispričala je da je Kejt bila model u jednom od kataloga, kada se fotografisala kao duva svjećice.

Taj posao omogućio je Kejt da se školuje na prestižnom univerzitetu Sent Endruz u Škotskoj, na kom je i upoznala svog budućeg supruga. Kejt je studirala i završila istoriju umjetnosti, pa je upravo to ono čime bi se bavila da nije postala dio kraljevske porodice.

Danas ona nosi brojne titule, a one najpoznatije su princeza od Velsa, vojvotkinja od Kembridža, grofica od Stratherna, pukovnik Prvog bataljona Irske garde. Jednog dana postaće kraljica Velike Britanije.

Kejt je oduvijek bila iskreni ljubitelj sporta. Tokom školovanja trenirala je hokej na travi i tenis. U struci nikad nije radila, ali je danas pokrovitelj brojnih umjetničkih događaja i patron nekoliko važnih institucija.

(Glossy/ MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kejt Midlton

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA