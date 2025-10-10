logo
Kejt Midlton zablistala u odijelu Viktorije Bekam: Jesenja boja koja osvaja, ali i cijena ostavlja bez daha

Izvor Lepa i srećna
0

Kejt Midlton ponovo je obukla svoje omiljeno zeleno odijelo koje potpisuje Viktorija Bekam. Ovo je pravi jesenji modni pogodak, ali pogledajte koja mu je cijena.

Kejt Midlton zablistala u odijelu Viktorije Bekam Izvor: James Whatling / The Mega Agency / Profimedia

Kejt Midlton ponovo je dokazala da je prava modna inspiracija – i to u stajlingu koji spaja eleganciju, jednostavnost i aktuelne jesenje tonove. Tokom jedne od svojih nedavnih posjeta, princeza od Velsa pojavila se u monohromatskom odijelu u maslinasto zelenoj boji, koje je izazvalo veliku pažnju modnih znalaca.

Odijelо koje odiše sofisticiranošću

Kejt je odabrala prefinjeno odijelo sa potpisom dizajnerke Viktorije Bekam, koje se sastoji od strukiranog blejzera i pantalona visokog struka. Kombinovala ih je sa jednostavnom pamučnom majicom u istoj nijansi, čime je postigla besprijekorno ujednačen "ton u ton" izgled – jedan od vodećih trendova za jesen 2025.

Maslinasto zelena je boja koja simbolizuje smirenost i eleganciju, ali i savršeno pristaje prelaznom periodu između ljeta i jeseni. Upravo zato mnogi stilisti ovaj Kejtin izbor smatraju inspiracijom za svakodnevne poslovne kombinacije.

Luksuzni komadi i njihove cijene

Prema modnim medijima, blejzer (“Katherine Jacket”) iz kolekcije Victoria Beckham košta oko 1.100 evra, dok se pantalone (“Alina Trousers”) prodaju po cijeni od oko 650 evra. Ipak, sličan efekat možete postići i povoljnije — odabirom odijela u zagasitim zelenim tonovima iz high street ponude brendova poput Zara, Massimo Dutti ili Mango.

Zašto je ovaj izgled pun pogodak

Kejt Midlton već godinama njeguje prepoznatljiv, klasičan stil sa savremenim detaljima. Njena ljubav prema monohromatskim kombinacijama i recikliranju komada iz garderobera (tzv. re-wear) čini je modnim uzorom ženama širom svijeta.
Ovaj stajling je još jedan dokaz da neutralne i zemljane boje mogu izgledati izuzetno šik, ako se spoje s dobrim krojem i minimalizmom u detaljima.

