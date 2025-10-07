Dizajner Džej Lo je genije: Pojavila se u "pauku" kakvog modna scena još nije vidjela

Dženifer Lopez još jednom je dokazala da u svijetu mode nema konkurenciju.

Na njujorškoj premijeri mjuzikla "Kiss of the Spider Woman", Džej Lo (56) pojavila se u kreaciji koja ne samo da je referenca na naslov filma, već i doslovno oživljava njegovu suštinu kroz modernu modnu skulpturu.

Haljina iz proljećno-ljetnje kolekcije 2026. godine dizajnera Harisa Rida pravo je arhitektonsko remek-djelo. Rid, poznat po filozofiji "nebinarne romantike" i konceptu ručno izrađenih kreacija od pristupačnih materijala, ovoga puta je stvorio nešto posebno.

Gornji dio haljine čini korset geometrijskog oblika, čiji masivni, crni elementi, vezani na leđima, podsjećaju na noge pauka. Konstrukcija u obliku slova X dominira celim dizajnom, stvarajući utisak kao da džinovski pauk svojim kracima obavija Lopez.

Dženifer Lopez je oduševila modne stručnjake kreacijom koja je odavala utisak crnog pauka.

Nijanse braon boje u cvetnom dijelu korseta dodatno naglašavaju prirodan karakter haljine, dok je donji dio od providnog materijala ukrašen suptilnim cvjetnim motivima.

Haris Rid - vizionar mode

Britansko-američki dizajner Haris Rid, koji ima samo 29 godina, jedno je od najzvučnijih imena savremene mode. Diplomirao je na čuvenom Central Sent Martins koledžu, a pažnju javnosti privukao je još tokom studija, kada su njegove kreacije nosili Hari Stajls i Solanž Nouls. Danas vodi sopstveni brend, ali i obavlja funkciju kreativnog direktora modne kuće Nina Riki i to kao najmlađi u istoriji tog brenda.

Rid ruši stereotipe o muškosti i ženstvenosti, stvarajući modu za ljude, a ne za polove. Kolekcija za proljeće 2026. godine, iz koje potiče haljina Džej Lo, nosi naziv The Aviary i predstavljena je tokom Londonske nedelje mode. Sam Rid je za "Vog" rekao da su se u kolekciji "sreli Dejvid Bouvi, Mik Džeger, viktorijanska dama i englesko nasljeđe".

Minimalizam sa maksimalnim efektom

Dženifer Lopez je pristupila stajlingu s prepoznatljivom modnom inteligencijom.

Dženifer Lopez je jednostavnom frizurom i šminkom na najbolji način ponela kreaciju dizajnera Harisa Rida.

Svjesna da haljina sama po sebi nosi snažnu poruku, svela je nakit na minimum. Nosila je samo dijamantske minđuše i prsten. Frizura je takođe bila jednostavna. Podignuta kosa otkrivala je ramena i naglašavala korset.

Za njen izgled zaslužni su dugogodišnji stilisti Rob Zangardi i Mariel Hen, koji sarađuju i sa Gven Stefani, Džesikom Bil i Karom Delevinj. Upravo je Zangardi izabrao ovu haljinu iz Ridove kolekcije.