Kejt Midlton se vratila sa ljetovanja u Grčkoj: Ona i Vilijam blistaju u novom izdanju

Nikad svjetlija boja, nikad duža kosa - Kejt Midlton oduševila novim izgledom po povratku sa ljetovanja u Grčkoj.

Kejt Midlton (43) se pojavila u Londonu zajedno sa princom Vilijamom, prvi put zajedno na javnom događaju poslije ljetnjeg odmora na grčkim ostrvima.

Par je posjetio Prirodnjački muzej, a princeza od Velsa je sve oduševila novim izgledom. Kejt je dugogodišnji pokrovitelj ove institucije, a kraljevski par se očigledno dobro odmorio ovog ljeta.

Ljetovanje, za koje se vjeruje da je uključilo luksuznu plovidbu oko Kefalonije i Zakintosa na superjahti vrijednoj 40 miliona dolara, sigurno im je prijalo – oboje su preplanuli, a Kejt je iznenadila novom bojom kose. Njene prepoznatljive smeđe lokne sada su za nijansu svjetlije, gotovo plave, što je dodatno istaklo njen osunčani izgled.

Za ovu priliku, princeza je odabrala efektan stajling: sako od tvida modne kuće „Ralph Lauren“, bijelu košulju, tamnozelene elegantne pantalone i mokasine sa resama. "Look" je upotpunila diskretnom šminkom, ogrlicom sa inicijalima svoje djece Džordža, Šarlot i Luisa, minđušama „Kiki McDonough“ i, naravno, safirnim prstenom princeze Dajane.

Vilijam se odlučio za ležeran sako i pokazao da je i njemu godilo more – blago preplanuli princ se vedro osmjehivao prateći suprugu.

Tokom obilaska novouređene bašte muzeja, Kejt se opušteno družila sa djecom i mladima koji učestvuju u programima za očuvanje biodiverziteta. Iako je tokom posjete počela da pada kiša, princeza je sa osmijehom zaštitila jednog dječaka ispod svog kišobrana – što je izazvalo oduševljenje prisutnih.

Stručnjaci za stil ističu da je Kejt pronašla "novi recept za mladalački izgled" – prirodno izbledjela kosa nakon dana provedenih na suncu, nijansirano posvijetljena u salonu, daje joj mekši i svježiji izgled, dok istovremeno diskretno prekriva prve sijede.

Ljetovanje u Grčkoj možda je završeno, ali par očigledno ulazi u novu sezonu osvježenog duha i blistavog stila.

Tokom boravka na moru, kraljevski par i djeca nijednom nisu kročili na kopno, pišu strani mediji, Razlog nije bio manjak želje da istražuju ostrva, već bezbjednosni protokol – radi njihove sigurnosti, odlučeno je da ostanu na jahti. Umjesto izlazaka, koristili su privatnu platformu sa krme koja se pretvara u "plažu" na vodi, pa su dane provodili plivajući ili na daskama za veslanje.

