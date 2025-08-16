logo
Princ Vilijam i Kejt Midlton se sele: Nakon nekoliko godina premišljanja, odlučili da okrenu novi list

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Porodica Vels je donijela odluku da napusti svoju četvorosobnu kuću i da se preseli u novu nekretninu u Vindzoru.

vilijam i kejt se sele Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iz Kensingtonske palate stižu nove vijesti: princ i princeza od Velsa odlučili su da promijene  adresu. Princ Vilijam i Kejt Midlton će se sa svoje troje djece, princem Džordžom, princezom Šarlot i princem Luijem preseliti u novi dom u Vindzoru.

Oni će se useliti u Forest Lodž sa osam soba u Vindzorskom Velikom parku.

"Porodica Vels će se preseliti kasnije ove godine", rekao je potparol Kensingtonske palate u saopštenju.

Pogledajte fotografije Kejt Midlton i princa Vilijama:

Nekretnina vrijedna 16 miliona funti

Prema pisanju lista "The Sun", kraljevski par će sam platiti i nekretninu i sve što je potrebno za renoviranje, izbjegavajući dodatne troškove za poreske obveznike. Podsjetimo, porodica trenutno živi u Adelejd kotidžu, četvorosobnoj kući smještenoj unutar posjeda Vindzorskog parka, ali ove godine planiraju preseljenje u prostraniji "Forest Lodge", rezidenciju s osam spavaćih soba u srcu Velikog parka u Vindzoru.

Forest Lodž, nekada poznat kao "Holly Grove", spada u zaštićene objekte druge kategorije. Tokom 2001. godine tamo su izvedeni opsežni radovi vrijedni 1,5 miliona funti kako bi se očuvali istorijski detalji, od izvornog kamenja i venecijanskih prozora do mramornih kamina i ukrašenih plafonskih vijenaca. Ovo zdanje je okruženo veličanstvenim engleskim pejzažom, a neko vrijeme bilo je na tržištu po cijeni od 15.000 funti mesečno.

Odluka o preseljenju je rezultati višegodišnjih razmišljanja Kejt i Vilijama da žele da djeci omoguće mirnije odrastanje, ali i pripremu za buduće kraljevske dužnosti. Prema pisanju lista "The Sun", Forest Lodž bi na otvorenom tržištu vredio oko 16 miliona funti. Posjed je u vlasništvu kralja.

Izvor: Glossy/ MONDO

princeza Kejt Midlton princ Vilijam

