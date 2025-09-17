Melanija vs princeza Kejt: Sudar "modnih titana" u pozadini diplomatske posjete Britaniji

Melanija Tramp posjetiće sa Donaldom kraljevsku porodicu. Otkriveno o čemu se Melanija raspitivala u vezi sa Kejt

Usred sve pompe oko državne posjete predsednika Donalda Trampa Ujedinjenom Kraljevstvu, dvije istaknute ličnosti prva dama Melanija Tramp i Kejt Midlton, princeza od Velsa privući će najviše pažnje. Njihovo zajedničko pojavljivanje ove nedjelje ne samo da ističe napore Velike Britanije da njeguje odnose sa predsjednikovom porodicom u osjetljivom geopolitičkom trenutku, već predstavlja i ključni trenutak za obe žene i uloge koje igraju na svjetskoj sceni.

Za Melaniju Tramp, koja se upušta u svoju prvu državnu posjetu tokom drugog mandata svog supruga, pripreme za putovanje bile su "višemjesečni poduhvat“, rekao je jedan izvor upoznat s planiranjem državnih posjeta, a uključivale su organizovanje poklona i usklađivanje odjeće kako ne bi došlo do sukobljavanja stilova.

Za Kejt, koja se tek prošlog septembra vratila laganijem rasporedu angažmana nakon što je smanjila javne nastupe zbog hemioterapije, ovo predstavlja strateško korišćenje njene moći.

"Ovdje su jasne zvijezde, a Kejt je na vrhu te liste", rekla je novinarka Elizabet Holms, autorka knjige "HRH: Toliko misli o kraljevskom stilu". Njihovo zajedničko pojavljivanje po prvi put "mnogo bi značilo u smislu jačanja diplomatskih veza", dodala je Holms.

Odabir garderobe

Takođe se posvećuje velika pažnja tome šta će obući. Prva dama "mjesecima unaprijed planira svoje odjevne kombinacije, posebno haljinu za večeru sa kraljem i kraljicom", rekao je jedan zvaničnik Bijele kuće za CNN.

Posebno na događajima gdje će glavni akteri biti viđeni, ali ne i čuti, poruka koju šalju izborom garderobe ima veliki značaj.

"Bili smo prilično otvoreni, zvali smo i pitali: ‘Da li ona danas nosi plavo? I koju nijansu plave?’ Onda bismo mi nosili teget ako bi ona nosila svetloplavu. Definitivno ne želimo da se sukobimo – želimo da se dopunjujemo," rekao je izvor.

Kraljevska agenda

Planiran je gust raspored aktivnosti u dvorcu Vindzor: svečani doček, kraljevski pozdrav i vožnja kočijama kroz dvorac u pratnji kralja Čarlsa i kraljice Kamile. Predviđena je i smotra garde, specijalan prelet Kraljevskog vazduhoplovstva, svečani ručak, kao i polaganje vijenca na grob pokojne kraljice Elizabete II, sve to uoči veličanstvene državne bankete.

Sljedećeg dana, dok predsednik bude vodio zvanične razgovore s premijerom, prva dama će imati sopstvene kraljevske angažmane – obići će Kućicu lutaka kraljice Meri i Kraljevsku biblioteku zajedno s kraljicom Kamilom, a zatim će, zajedno s Kejt, posjetiti izviđače u Frogmor vrtovima na kraljevskom imanju.

"Ovdje postaje sasvim jasno kolika je uloga kraljevske porodice – oni su tu da ostave utisak, i to im polazi za rukom. Niko to ne radi kao oni. Vožnja kočijama i sve ostalo što Trampovima mnogo znači predstavlja pravu prednost", rekla je Holms.

Uloga princeze posebno je značajna

"Dobar dio ovoga bi se mogao očekivati, ali s obzirom na to kroz šta je lično prošla u posljednjih 18 mjeseci, mislim da je ljudima zaista drago da vide da je spremna da preuzme ovako važnije uloge i da učestvuje u ovim velikim trenucima na svjetskoj sceni", rekla je Holms.

Od kada se vratila u javnost, Kejtine pojave uglavnom su bile fokusirane na ključne teme njenog kraljevskog portfolija: podršku i obrazovanje u ranom djetinjstvu, mentalno zdravlje djece i važnost boravka u prirodi.

Prva dama je tokom svog mandata sličan fokus stavila na dobrobit djece, takođe je podržala zakonodavstvo protiv osvetničke pornografije, kao i ulaganja u podršku djeci u hraniteljskim porodicama.

"Siguran sam da je (prva dama) satima razmišljala – koji je cilj svega ovoga? O čemu želim da razgovaram s princezom?" rekao je izvor upoznat s pripremama za državnu posjetu.

"Njihovi politički interesi donekle se poklapaju u oblasti dece, pa pretpostavljam da će se uglavnom na to fokusirati".

Tramp prozivao Kejt

Podsjetimo, američki predsjednik se veoma trudi da bude u dobrim odnosima sa britanskom monarhijom, koja ima istu želju. Kada su objavljene paparaco slike Kejt Midlton u toplesu, sa odmora u Francuskoj, 2012. godine, Tramp je izjavio:

"Kejt Midlton je sjajna ali ne bi trebalo da se sunča gola, sama je kriva. Ko ne bi fotografisao Kejt i zaradio mnogo novca ako se ona sunča naga?! Ma daj, Kejt".

Te slike su izazvale svjetski skandal, a prema knjizi Kristofera Andersena iz 2022. "The King: The Life of Charles III", Donaldovi otvoreni komentari razbjesnili su Čarlsa, Vilijama i Harija.

Citirajući batlera iz Klarens hausa, Anderson je napisao: "Trampova kritika Kejt Midlton rezultirala je onim što je jedan batler nazvao 'bujicama vulgarnosti' koje su izgovorili princ od Velsa i njegovi sinovi", piše The Mirror.

