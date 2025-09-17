"Gledao sam kako biznismen plaća 2,5 miliona evra": Boki 13 prvi put progovorio o hapšenju

Gost emisije "Ami G Show" je Boki 13 koji se prvi put nakon hapšenja, poslije 15 godina, pojavio u Srbiji.

Boki 13 je u emisiji otvorio dušu i nakon toliko vremena ispričao detalje koji su prethodili njegovom hapšenju.

"Uhapšen sam 15.jula 2019.godine, tada sam krenuo sa svojim prijateljima na ljetovanje, svemu tome je prethodila moja želja da imam svoj mediji i svoju televiziju, otvorio sam jednu televiziju, a nakon mog hapšenja sve je otišlo u peršun. Ja sam počeo da radim televiziju tako da sam obuhvatao sve društvene teme, a kao neko ko se bavio nevladinim organizacijama bio sam politički aktivan", rekao je Boki i dodao:

"Tadašnja opozicija bila je moja opcija, ja sam direktan krivac obojene revolucije u Makedoniji, a moram priznati da sam bio budala, mi smo mislili da mijenjamo tadašnju vlast sa namerom da će sve to biti bolje, a ti koji su posle došli bili su zapravo "gladni i žedni", oni su iskoristili sve što može da se iskoristi".

"Mnogo sam vjerovao ljudima i zaigrao sam se tamo gdje nisam smio. Tvrdili su da sam reketirao tog biznismena, ali to negiram kao djelo, iako priznajem krivicu za druge stvari jer sam bio upetljan u sve to. Bio sam svjedok kako je jedan biznismen morao da plati 2.500.000 evra kako se ne bi puštali njegovi razgovori koji nisu imali veze sa politikom".

