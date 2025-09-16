Ovo je posljednja uloga Roberta Redforda: 6 mjeseci prije smrti bio u ćeliji s tvorcem "Igre prestola", pogledajte scenu

Robert Redford je šest mjeseci pred smrt glumio u vestern seriji "Tamni vjetrovi".

Izvor: YouTube/amc+

Legendarni holivudski glumac i oskarovac Robert Redford preminuo je u 89. godini u snu, u svom domu u Juti, a njegova posljednja uloga je bila u vestern seriji "Tamni vetrovi".

Robert Redford se na ekrane vratio u martu 2025. godine, poslije šest godina pauze i to u ulozi zatvorenika koji igra šah sa likom Džordža R. R. Martina, tvorca "Igre prestola" i producenta serije, koji je u ovoj epizodi bio gostujuća zvijezda.

U sceni koja je izazvala oduševljenje publike, Martinov lik je "matirao" Redfordov.

Pogledajte:

Robert Redford u Dark winds Izvor: YouTube/amc+

Tvorci serije su otkrili da je Redford insistirao da snimanje njegove scene bude zatvoreno za posjetioce, željeći da u potpunosti sačuva intimu.

Režiser Kris Ajr je priznao da se dugo razmišljalo o njegovom angažmanu.

"Njegova pojava bila je u vazduhu još od prve sezone, ali nikada nismo znali da li će se zaista desiti. Kada se pojavio na setu, to je bio istorijski trenutak - rekao je.

Redford je 2018. godine najavio povlačenje iz glume, rekavši da je njegov filmski put završen. Ipak, život i karijera pokazali su suprotno - publika ga je posljednji put vidjela upravo u "Tamnim vjetrovima".

