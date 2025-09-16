Razvode se Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović: Otkrivene tajne iz braka, evo šta se dešavalo iza zatvorenih vrata

Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović navodno su odlučili da stave tačku na brak.

Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni. Kako saznaju domaći mediji, poznati par je nedavno odlučio da stavi tačku na brak dug devet godina.

Razmirice između Danila i Maje navodno su bile redovne posljednjih godinu dana, ali je par uspjevao da ih prevaziđe, sve do ovog ljeta kada su odlučili da stave tačku na njihovu ljubav dugu više od jedne decenije.

Kako navodi izvor za Telegraf, Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović su seli i dogovorili se da se mirno raziđu. Odbojkašica je otputovala sama u Italiju gdje zbog sportskih obaveza i boravi, dok je bivši vaterpolista ostao u Beogradu. Od ovog ljeta ne žive pod istim krovom.

Maja je sa Instagrama uklonila zajedničke fotografije, ali je ostavila samo jednu koja jasno implicira da je brak sa Danilom imao lijepe momente.

Danilo Ikodinović prije Maje imao dva braka

Podsjetimo, Danilo je pre Maje dva puta bio u braku. Iz prvog braka ima ćerku Anreu, dok iz braka sa Natašom Bekvalac ima ćerku Hanu. Sa druge strane, Maja je prije Danila bila u emotivnoj vezi sa košarkašem Milošem Teodosićem.

Danilo i Maja svoju ljubavnu priču započeli su prije trinaest godina, a 31. decembra 2016. su izgovorili sudbonosno "da" daleko od očiju javnosti.

