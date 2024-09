Bio je to moj posljednji ples! Maja Ognjenović prvi put otvorila dušu o oproštaju od Srbije

Maja Ognjenović prvi put od odlazka u zasluženu penziju pričala je o emotivnom oproštaju, važnosti porodice i Tijani Bošković kao posebnoj u reprezentaciji.

Izvor: MN PRESS

Maja Ognjenović prvi put je javno govorila o penzionisanju.

Proslavljena odbojkašica Srbije gostovala je na televiziji K1 u emisiji Prvi red u kojoj je govorila o godinama provedenim u dresu reprezentacije, o Tijani Bošković i porodici kao osnovu svog uspjeha.

Ognjenovićeva je postala simbol kad je riječ o ženskoj obrojkaškoj reprezentaciji Srbije. Odlazila je i vraćala se, veliki uspjesi i orgomna skupina ljudi na dočecima poslije medalja uvijek bi je zadržavali još koju godinu. Ipak, ovog puta, stvarno je došao trenutak da legendarna odbojkašica ode u zasluženu penziju.

"Sa emotivne strane, još uvijek nisam preradila tu informaciju, zato što je sve poprilično svježe i treba da prođe određeni period kako bih prihvatila i prevazišla takvu odluku" – rekla je Ognjenović, a zatim iskreno progovorila o odlasku: "U skladu sa uspjesima, mojim ličnim planovima i na kraju krajeva, sa godinama u kojima sam trenutno, mislim da je to bila jedna zaokružena priča. Možda ne na način na koji sam želela u Parizu, ali definitivno je to bio moj posljednji ples i znala sam da će biti tako. Bila sam malo mudrija nego prethodnih godina. Na Olimpijskim igrama u Riju i Tokiju govorila sam da prestajem, svi su znali da prestajem, pa sam se kasnije pokajala i shvatila da to ne treba tako da ide. Ovaj put sam bila mudrija i željela sam da budem načisto sa sobom".

Poslije više pokušaja odlaska u penziju, Pariz je bio pravo mjesto za povlačenje i predaju kapitenske trake.

"Moj 40. rođendan, potencijalno osvajanje medalje – sve je imalo neku simboliku, pa sam rekla da je to – to. Bilo je veoma emotivno. S jedne strane, poraz i ispadanje, nemogućnost osvajanja medalje, a s druge strane shvatila sam da je to moja posljednja utakmica za reprezentaciju. To su bile dvije veoma jake emocije koje su se sudarile i trudila sam se da jedno po jedno odbolujem. Mislim da treba da prođe određeno vrijeme, " rekla je Ognjenović.

Poslije 230 odigranih utakmica i 20 godina karijere Maja Ognjenović kao najdraži uspeh izabrala je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Japanu 2018. godine, poslije velikog broja zapaženih rezultata ponosno kaže:

"Drago mi je što sam jedna od rijetkih, ako ne i jedina odbojkašica, koja je toliko puta nastupila za reprezentaciju i koja je toliko dugo trajala. Postoji podatak da nas je samo pet u istoriji odbojke bilo pet puta na Olimpijskim igrama."

POSEBNO MIŠLJENJE O TIJANI BOŠKOVIĆ

Maja Ognjenović osvrnula se na svoje dugogodišnje saigračice i posebne trenutke u reprezentaciji Srbije. "Vesna Čitaković bila je moj prvi kapiten u reprezentaciji. Dugo godina sam bila cimerka sa Jelenom Nikolić i dan-danas se družimo i viđamo. Poslije mi je cimerka postala Silvija Popović," prisjetila se. Ipak, jedno ime je naglasila: "Posebnu konekciju imam sa Tijanom Bošković, " rekla je Ognjenovićeva i nastavila da hvali saigračicu: "Moje mišljenje o njoj je uvijek bilo isto – pravi biser, dijete, a sada djevojka nevjerovatnog karaktera i sposobnosti. Sa njom je posebno igrati, kako na terenu, tako i van njega. Iako je već godinama najbolja igračica na svijetu, ostala je ista – skromna i prizemna. Njena porodična vaspitanost i poštovanje koje pokazuje prema meni su zaista nevjerovatni".