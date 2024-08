"Meni nije simpatično, Srbima jeste!" Gerić kritikovao košarkaše zbog podijuma u Parizu - nije bio momenat!

Proslavljeni srpski odbojkaš Andrija Gerić kritikovao je košarkaše zbog ponašanja na podijumu tokom dodjele medalja na Olimpijskim igrama u Parizu.

Srbija se sa Olimpijskih igara u Parizu vratila sa dvije medalje iz ekipnih sportova. Vaterpolisti su osvojili zlato, košarkaši bronzu, a dio vaterpolo tima je bio proslavljeni odbojkaš Andrija Gerić. On je već godinama sportski psiholog i Uroš Stevanović ga je zvao da bude stručna pomoć u stručnom štabu vaterpolo tima.

Sada je Gerić u intervjuu za "Nedeljnik" između ostalog govorio i o proslavi bronze srpskih košarkaša. Odmah posle meča sa Nemačkom koji je odigran pre podne krenulo je da se slavi. Prvo u autobusu, posle u jednom ugostiteljskom objektu uz muziku. Dodelu bronze je video ceo svet, a Geriću se nije svidela.

"Njihovo slavlje je okej, ali nije bio momenat za tako nešto. Prvo je trebalo da prođu medalje. A to što ne mogu da ih nađu gdje su… U kafani, to meni lično nije simpatično, ali jeste srpskom narodu. Na neki način je nekultura i nepoštovanje drugih učesnika turnira. I ti drugi su nešto postigli. I uvijek moraš poštovati svog protivnika, to je vrijednost sporta koju prvo treba da naučiš! I ja sam osvajao svašta i slavili smo uspjehe, ali mislim da su preuranjeno slavili na taj način", rekao je Andrija Gerić za "Nedeljnik".

Sam Gerić ima jednu bronzu sa Olimpijskih igara i to u dresu SRJ Jugoslavije iz Atlante 1996. godine, a u Sidneju 2000. bio je dio najvećeg uspjeha srpske odbojke kada je osvojio zlato. Tada je bio najbolji bloker turnira, a sada je istakao da Srbi projektuju uspjehe sportista na ćitavu naciju.

"Sport je nešto u čemu smo mi jako dobri na svijetu, a malo je toga, i onda se ljudi projektuju i uspjeh je uspeh čitave nacije. I to tako treba da bude. Jedan pjesnik mi je rekao: ja vama zavidim zato što vi možete da oduševite čitavu naciju, ogroman broj ljudi, u jednom trenutku, a ja pišem pjesme i ko zna ko će ih jednom pročitati i osjetiti sve te emocije. A vi te emocije prenosite u sekundi. I zato je sport lijep. I ja sam plakao kad je Novak osvojio medalju, siguran sam da je pola Srbije plakalo. Svi smo to nekako priželjkivali i to je njemu bilo važno. To je mehanizam projekcije u sportu", rekao je on.

U Sidneju je ta generacija Jugoslavije počela porazom do Rusije, pa je onda i Italija bila bolja, a onda su se ređale pobjede nad SAD, Argentinom i Južnom Korejom. U četvrfinalu su jugoslovenski odbojkaši bili bolji od Holandije, a u polufinalu i finalu su razbili Italiju i Rusiju sa po 3:0.

