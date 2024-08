Reprezentativke Srbije veoma teško podnijele lošu partiju i eliminaciju.

Izvor: MN PRESS

Odbojkašice Srbije veoma su teško podnijele poraz u meču protiv Italije i eliminaciju sa Olimpijskih igara u Parizu. Maja Ognjenović, Tijana Bošković i saigračice nisu uspele da otkinu ni set Italijankama, koje će u polufinalu igrati protiv Turkinja, dok će naša selekcija kući - na analizu šta je to bilo loše u Francuskoj. A, nešto je očigledno bilo, dok je tim Đovanija Gvidetija izgubio tri meča zaredom (Sjedinjene Države, Kina i Italija) poslije početne pobjede protiv Francuske.

Pogledajte emotivnu reakciju naših igračica poslije poraza u Parizu:

Suze i jecaji Srpkinja u Parizu! Bolan oproštaj Maje Ognjenović, veliku želju ipak neće ostvariti

Kapitenka i barjaktarka srpskog tima Maja Ognjenović podsjetila je na to da su Srpkinje redovno pobjeđivale Italijanke. Nažalost, u Parizu se na terenu pitao samo jedan tim - a to nije bila Srbija. Bio je to ujedno i posljednji Majin meč u dresu reprezentacije, za koju je igrala od 2005. godine i nije uspjela samo jedno - da osvoji olimpijsko zlato.

"Poslije prvog seta igra nam se rasturila i delovalo je dosta drugačije nego u prvom. Pokušavale smo da tražimo priključak i da izmenama dođemo do željene igre i nije polazilo za rukom. Sve vrijeme sam ponavljala djevojkama da igramo dobro, da su u pitanju zaista nijanse, detalji. Sve je taktički bilo kako smo se dogovorili. Teško je bilo, pogotovo u trećem setu, kada gubite sedam-osam razlike onda je to nemoguće za dostići. Imali smo prijateljske utakmice sa njima, obje smo pobijedili, pobijedili smo ih na prethodnom Igrama, u Riju manje-više sličnu ekipu smo pobijedili, na Evropskom smo ih pobijedili... Teško je, vjerovali smo da možemo, ali nažalost su pokazale to malo, ali malo više od nas i to je bilo dovoljno za ovaj maksimalni rezultat", rekla je Maja za Radio-televiziju Srbije poslije svog izvjesno posljednjeg nastupa na Igrama.