Stiže nova specijalna kolekcija poznatih Labubu igračaka: Udružuju se sa poznatom francuskom luksuznom kućom

Autor mondo.ba
0

Kultni lik Labubu, koji je globalnu popularnost stekao kao privjesak za torbe, sada osvajа luksuznu modu. Njegov tvorac, umjetnik Kasing Lung, udružio se sa francuskom brendom Moinat i lansirao ekskluzivnu kolekciju torbi i kofera.

Labubu i brend Moinat se udružuju Izvor: Katerina Elagina/Shutterstock

Popularne Labubu igračke, koje su globalnu popularnost stekle kao privjesci za torbe, sada postaju dio luksuzne mode. Njihov tvorac, umjetnik Kasing Lung, udružio se sa francuskom luksuznom kućom Moinat kako bi lansirao specijalnu kolekciju torbi i kofera.

Iako je njegova globalna popularnost eksplodirala nedavno, Labubu je godinama kultna figura u Aziji. Umjetnik Kasing Lung kreirao je ovaj lik inspirisan nordijskim folklorom 2015. godine, a Labubu nije sam, već ima i braću i sestre.

"Iskreno, nisam ni zamišljao da će se ovo desiti. Polazna tačka 'Čudovišta' bila je priča. Želio sam da napravim slikovnicu o različitim vrstama čudovišta, i mojim fanovima se dopala. Godinu za godinom projekat je postajao sve veći", rekao je Lung i dodao:

Međutim, najvažnije mi je da se sve vrti oko pripovedanja. To je ono na čemu radim i sa Mojnatom - pričam priču. Volim da vidim svoje slike na torbama jer tako mogu da pričam priče kroz svoju sliku", objasnio je Lung u intervjuu.

Nova kolekcija obuhvata torbe i koferčiće sa likovima Labubua i njegove braće i sestara, Zimom i Kingom Monom. Njihovi likovi se takođe pojavljuju na kožnim torbama i držačima za pasoše. Sam Labubu je rezervisan za male kožne dodatke, pre svega za šarene priveske za torbe.

Ovo je prva saradnja Kasinga Lunga sa nekim zapadnim luksuznim brendom: "Moji fanovi mi šalju poruke na Instagramu ili putem e-pošte svaki dan. Najčešće pitanje koje postavljaju je kada ćemo sarađivati sa luksuznim brendom", otkrio je Lung.

(MONDO)

labubu

