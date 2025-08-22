logo
Poznata i cijena: Popularna igračka dobija novu verziju

Autor Dragana Božić
Kineski "Pop mart" saopštio je da će ovog mjeseca predstaviti mini verziju popularne plišane igračke "labubu", zajedno sa novom verzijom sa dugim krznom.

Nova verzija Labubu igračke Izvor: Octavio Parra/Shutterstock

"Labubu", malo zubato čudovište koje je dizajnirao umjetnik i ilustrator Kasing Lung, prvi put se pojavilo sa šiljatim ušima i šiljatim zubima u tri slikovnice inspirisane nordijskom mitologijom 2015. godine.

Lung je 2019. godine sklopio dogovor sa "Pop martom" o prodaji figurica "labubu".

Međutim, igračka je postala popularna tek kada je "Pop mart" počeo da ih prodaje kao privezak za ključeve 2023. godine. Nakon toga, čini se da su zubata čudovišta odjednom svuda oko nas, prenio je AP.

"Pop mart" je saopštio da će minijaturni plišani privezak "labubu" od vinila biti dostupan u različitim bojama koje odgovaraju slovima abecede.

Koštaće 22,99 dolara po komadu. Serija uključuje i kutijice sa 30 slova u obliku priveska, svaka sa jedinstvenim uzorkom i priveskom sa čudovištem. NJihova cijena će biti 18,99 dolara.

Novi proizvodi biće dostupni od 29. avgusta na veb stranici "Pop marta", bilo za preuzimanje u prodavnici ili za isporuku. Takođe će biti dostupni na aplikaciji kompanije i njenim zvaničnim "TikTok" nalozima. 

(Srna)

Tagovi

labubu igračke

