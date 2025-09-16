Odlazak "najveće holivudske starlete": Redford na snimanju nosio dva para gaća, bio u ljubavi sa dvije velike dive

Robert Redford svojevremeno je bio jedan od najpoželjnijih glumaca, te nosio i titulu "najveće starlete Holivuda", ali malo ko zna koliko je daleko odlazio da održi ugled "najboljeg u krevetu"

Izvor: printscreen/youtube/British Secret Agent 007

Legenda filmskog ekrana Robert Redford preminuo je u 89. godini, a kako prenose strani mediji, čuveni oskarovac preminuo je u snu u utorak u svom domu u Juti, u blizini Prova, objavio je Njujork tajms.

Podsjetimo, Redford je decenijama bio jedan od vodećih holivudskih imena, pojavljujući se u blokbasterima kao što su "Buč Kasidi i Sandens Kid" i "Svi predsjednikovi ljudi".

Oskar za životno djelo i režiju samo je potvrda da je riječ o posebnom umjetniku. U isti mah, i dan danas se prepričavaju određeni skandali koji su ga lako mogli koštati reputacije. Poznato je da je stipendiju na fakultetu izgubio zbog pijanstva, a i kasnije je, tokom karijere, povlačio određene poteze zbog kog je jedno vrijeme nosio nadimak "holivudske starlete".

Izvor: printscreen/youtube/British Secret Agent 007

Redford je mrzeo ovaj epitet, i na sve načine je pokušavao da ga se riješi, pa makar to značilo da treba da gazi druge.

Na snimanju nosio dva para gaća

Nažalost, prva na udaru bila je niko drugi do pjevačica i glumica Barbara Strejsend sa kojom je snimio film "Kakvi smo bili".

On je na snimanju nosio dva para gaća, a detalji su otkriveni u njegovoj biografiji. Kako je Strejsend i sama priznala, bila je začuđena zbog glumčevog rituala.

U jednoj od scena je nosila bikini, jer je reditelj želio kadar u kojem bi njeno tijelo bilo djelimično golo kako bi snimili intimni trenutak. Ipak, Redford je bio toliko samokritičan da je u jednoj od scena zatražio ponavljanje snimanja, uz komentar: "Ovaj put će biti bolje."

"Kakvi smo bili" trejler Izvor: YouTube

Nije želio da publika pomisli da njegov lik nije vješt u spavaćoj sobi, jer, kako je kasnije zapisano u njegovoj biografiji – "Robert Redford nikada nije bio loš u krevetu, pa tako ni njegov filmski junak nije mogao biti drugačiji".

Redford odbijao ulogu

Interesantno je da je Redford prvobitno odbijao ovu ulogu, pod izgovorom da sumnja u glumačke sposobnosti Barbare Strejsend, da bi se potom otkrilo da ga je koleginica privlačila više nego što je želio da prizna.

Izvor: printscreen/youtube/British Secret Agent 007

Prije snimanja je navodno izjavio: "Prati je glas da sve mora da kontroliše i usmjerava. To ničemu neće voditi... A neće valjda početi da pjeva usred filma? Ne želim da se to dogodi."

Ipak, film je realizovan i postao je klasik, a Redford je ostao dosljedan svom načinu "zaštite" od harizme zavodljive Barbare. Dok se on trudio da sakrije erekciju, ona nije ni bila svjesna utiska koji je ostavljala na njega.

Afera sa Meril Strip

Iako se za Redfordovo ime nisu vezivali skandali, i cijeli život je važio za porodičnog čovjeka, spekulisalo se o njegovim aferama. Najviše se pričalo o navodnoj vezi s Meril Strip tokom snimanja "Moje Afrike" (1985), iako nikada nije bilo konkretnih dokaza.

"Out of Africa" trejler Izvor: YouTube

Ovaj film osvojio je sedam Oskara, uključujući nagradu za najbolji film i najbolju režiju za Polaka.

Tokom jednog intervjua iz 1985. Strip je pohvalila Redforda, rekavši za medije da ga smatra "veoma šarmantnim".

"Zaista smo se upoznali nakon što je stigao u Afriku", rekla je.

"Zaljubila sam se u njega, što mi je olakšalo snimanje ljubavne priče. Zaista je divno raditi sa njim", zaključila je glumica.

