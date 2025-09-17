Šest godina od smrti frontmena "Prodidžija": Svijet nije zaboravio legendarnog Kita Flinta

Kit Flint preminuo je u 50. godini, a njegovu smrt fanovi i dalje ne mogu da prihvate.

Britanski muzičar i frontmen grupe Prodidži Kit Flint 17. septembra napunio bi 57 godina. Njegova iznenadna smrt potresla je fanove širom svijeta. Kao uzrok navodi se samoubistvo. Naime, Flint je veoma teško podnio razvod od japanske DJ-ice Majumi Kai.

Kit Flint je preminuo 4. marta 2019. u Eseksu, a kako navode mediji, on se objesio. Razdvojenost od Majumi teško mu je pala. Njih dvoje su bili u braku od 2006. godine. Malo prije smrti, njih dvoje su se razišli, a Flint je pao u depresiju. On je odlučio da proda njih porodični dom, u kojem je nekada živio sa suprugom.

"Kit se nadao da će ipak uspjeti, da će se pomiriti i da će izgladiti probleme. Međutim, ona nije promijenila mišljenje i insistirala je da prodaju kuću. To je slomilo Kita. Ne bi trebalo kritivi Majumi za njegovu smrt, ali čini se da on nije htio da nastavi dalje bez nje", rekao je izvor za "The Sun".

Majumi je bila u Japanu kada je Kit sebi oduzeo život, a vijest o tragičnom događaju podelio je Lijam Haulet.

"Vijest je istinita. Ne mogu da vjerujem da ovo govorim, ali naš brat Kit oduzeo je sebi život ovog vikenda. Šokiran sam, jeb... ljut, zbunjen i slomljenog srca", napisao je Lijam Haulet na Instagramu.

U sistemu poznatog muzičara pronađeni su nađeni alkohol, kokain i kodein. Velika je tema bila da li je njegovo vješanje bio namjerni čin ili da je možda došlo do nesreće (npr. da je to bila neka vrsta rituala, šale, ili nešto slično, pri čemu je situacija izmakla kontroli). Ljekari nisu imali dovoljno dokaza da potvrde jedno ili drugo.

"Pio sam i uzimao previše droge"

Ipak, Flint nije skrivao svoje stanje, otvoreno je govorio o borbi sa depresijom.

"To je bio mračan period… Pio sam i uzimao previše droge. Problem je u tome što imaš gomilu para i gomilu slobodnog vremena, i sve što radiš jeste da juriš neki novi ‘šus’… Došao sam do tačke kada sam morao da stanem. Nisam želio da završim kao mumlajući olupina".

