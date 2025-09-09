logo
Zdravko Čolić opet "najskuplji": Otkriveni honorari pjevača u najluđoj noći, samo njih troje uzimaju 220.000 evra

Autor mondo.ba
Pojedini pjevači i pjevačice su već zakazali nastupe za Novu godinu. U Crnoj Gori su to Zdravko Čolić, Lepa Brena, Saša Matić, Jelena Rozga...

Honorari pjevača koji nastupaju za Novu Godinu Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pjevači i pevačice ubrzano zakazuju nastupe u najluđoj noći, a večina njih je već ugovorila angažmane u Crnoj Gori.

Na primorju će nastupiti najveće zvijezde, i očekivano, dobiti najveći honorar u najluđoj noći. Prema riječima izvora, Zdravko Čolić je ove godine "najskuplji" izvođač i njegov honorar iznosi 110.000 evra.

"Ove godine se ide na sigurno. Publika mora da bude zadovoljna, a to može jedino ako program i izvođači budu na nivou. Recimo, prošle godine organizatori su kiksnuli s rok programom, tako da sada idu na sigurno. Narodna i zabavna muzika jedine su koje prolaze kad je doček Nove godine u pitanju. Ljudi vole da se provesele uz hitove koji traju. Recimo, Čola 31. decembra nastupa u Kotoru, i to za 110.000 evra, Brena je rezervisana u Tivtu, i tom prilikom će inkasirati 80.000 evra. Pored nje u programu učestvuju Matić i Rozga, čiji honorari varijaju od 30.000 do 40.000 evra", rekao je sagovornik Kurira i otkrio da je cijelo primorje je pokriveno sva tri dana praznika.

"U Herceg Novom je i Neda Ukraden, a pored nje u programu su čuvena kraljica tuge Vesna Zmijanac i Željko Samardžić. Jednostavno rečeno, nije se štedjelo jer sve opštine i turističke organizacije su saglasne da neće da rizikuju s mladim autotjun pjevačima kao ovog ljeta, pa su bili u minusu. Ide se samo na provjereno jer će na taj način privući i lokalno stanovništvo, ali i turiste iz cijelog regiona. Interesantno je i to da i pored loše sezone nastupa u Crnoj Gori najveće zvezde dobijaju najveći novac za ulazak u 2026. godini. To jeste specijalno veče, ljudi vole da se provedu, opuste i da se razonode".

 (Kurir, MONDO)

Tagovi

Nova godina pjevači

