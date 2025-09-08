"Brena me je zagrlila": Adil otkrio detalje gala proslave kod Živojinovića

Na proslavi kod porodice Živojinović atomosferu je podizao Adil Maksutović.

Pjevač Adil Maksutović nastupio je na proslavi povodom rođenja kćerke Aleksandre Prijović. Podsjetimo, pjevačica je na svijet donijela djevojčicu Ariju, a tim povodom je porodica Živojinović napravila veliko slavlje.

Pogledajte kako je Aleksandra izgledala u trudnoći:

Adil je pred jedan nastup otkrio kakva je bila atmosfera na slavlju.

"Bilo je super, vidjeli ste onoliko koliko ste mogli po društvenim mrežama, znate da je to bilo za prijatelje i porodicu, nije bilo javno, te ne bih otkrivao detalje. Bilo je predivno, emotivno, okupilo se puno njihovih prijatelja i svima nam je bilo fantastično. Ime Aria je divno, neobično, internacionalno, tako da ima sve predispozicije da bude veliki umjetnik. Čuo sam se sa Aleksandrom, dobro se osjeća, beba je preslatka, tako da je sve okej", rekao je Adil za Telegraf.

Pjevač je otkrio i da li je dobio bakšiš sa slavlja kod Živojinovića.

"Ne, ja sam otišao kao prijatelj, ne kao pjevač, a to što sam zapjevao je jer sam želio, a i ne može da prođe nijedno veselje da mi ne kažu: 'Molim te, 'ajde onu tvoju'. Svi smo pjevali:, rekao je, pa dodao šta mu je poručila Brena:

"Nije to prvi put da sam pjevao Živojinovićima, pogotovo Breni koja je jedna od najvećih ikada na ovim prostorima, ona čuje sve što treba da čuje i osjeća svaki ton koji proizvedem. Zagrlila me je i udijelila komplimente koji ostaju duboko", zaključio je Adil.

Na jednom snimku moglo se vidjeti Adil Maksutović koji pjeva Lepoj Breni svoj hit "Ne mogu bez tebe ja". Iza njih su sjedili proslavljeni košarkaš Miloš Teodosić i glumica Jelisaveta Orašanin.

