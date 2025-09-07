logo
"Velika zvijezda, a tako skromna": Komšije nahvalile Aleksandru Prijović

0

Komšije Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića reagovale na vijest da se drugi put ostvarila u ulozi majke

Komšije otkrile kakva ja Aleksandra Prijović Izvor: Kurir/Instagram/aleksandraprijovic/printscreen

Aleksandra Prijović omiljena je komšinica u kraju na Bežanijskoj kosi, gdje živi sa sinom i suprugom Filipom Živojinovićem. Uoči njenog izlaska iz porodilišta, komšije su otkrile da jedva čekaju da je vide sa kolicima.

"Divna je Aleksandra, kao i Filip, ma cijela porodica je na mjestu. Mi smo tu blizu njih i, kad je sretnem, ali nije to baš tako često, umije da se javi. Nasmiješi se i obavezno se fotografiše sa djecom. Pročitali smo u medijima da se porodila i da je na svijet donijela djevojčicu. To je veoma lijepo i neka je sa srećom. Jedva čekamo da je vidimo kako po kraju vozi bebu u kolicima, što je radila i sa sinom", rekla je komšinica Kurira.

I ostali sugrađani koje smo sreli imali su samo riječi hvale za Aleksandru i Filipa, ističući da su i pored tolike slave, pristupačni ljudi i divni roditelji.

U porodični dom Živojinovića u petak je stigla Aleksandrina mama Borka, a došli su i Prijovićkini baka i deka. I Filipova mama Zorica svakodnevno dolazi kako bi sve bilo spremno za dolazak male Arije u porodični dom, gdje je čeka brat Aleksandar.

Porodica Živojinović je u srijedu proslavila dolazak Arije na svijet. Bili je tu i Lepa Brena, koja je zapjevala, ali i uživala dok je samo za nju pjevao Adil Maksutović svoju baladu "Ne mogu bez tebe ja".

(Kurir, MONDO)

Tagovi

Aleksandra Prijović

Komentari 0

