Aleksandra Prijović dala više od 32.000 evra za poklon Filipu: Evo šta mu je kupila za rođendan

Pjevačica nije žalila para kada je riječ o poklonu za jubilarni 40. rođendan.

Aleksandra Prijović kupila roleks Filipu Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Bračni partneri će uskoro dobiti kćerku, ali su i prije toga imali dovoljno razloga za slavlje, a Aleksandra Prijović se potrudila da mužu priredi nezaboravno iznenađenje. Pored toga što je organizovala žurku na kojoj je okupila njihove bliske prijatelje, Prija je odriješila kesu i supruga častila skupocjenim poklonom.

Pogledajte fotografije Aleksandre Prijović:

"Prija ne miruje iako će se uskoro poroditi! Bila je brza i uz malu pomoć porodice organizovala je žurku, kojom je Filipa ostavila bez teksta. U svojoj vili je okupila sve ljude koji su im dragi, poručila rođendansku tortu, a slavlje je trajalo do ranih jutarnjih sati. Svi su bili veseli, raspoloženi i uz mnogo dobre hrane i pića proslavili su Filipov jubilarni 40. rođendan" rekao je izvor blizak porodici Živojinović i dodaje:

"Filip se zaprepastio kada je video sve ljude koje voli. Bio je oduševljen tortom, dekoracijom, ali i time što je Aleksandra, iako je pred porođajem, sve to organizovala. Proslava koju mu je priredila samo je još jedan dokaz da je oženio idealnu ženu! Jagoda na vrhu šlaga stigla je kasnije, kada su ostali sami. Tada mu je uručila ‘roleks’, koji ga je oborio s nogu."

Iako sebi može da obezbijedi sve što poželi, Filip je bio oduševljen gestom svoje supruge i poklonom za koji se, kako saznaju domaći mediji, pošteno otvorila.

"Aleksandra je za svog voljenog i njegov jubilarni rođendan željela samo najbolje. Zato je odriješila kesu i poklonila mu “roleks”, čija je cijena 32.400 evra. Pošto odlično poznaje Filipov ukus, nije joj bilo teško da izabere model, a novac koji je dala za njega je prava sitnica. Željela je da ga obraduje rođendanskim poklonom, ali i da mu bar na neki način zahvali za sve što čini za nju. Filip je bio zaprepašćen, stvarno nije očekivao takvo iznenađenje. Rekao je da je sat u potpunosti po njegovom ukusu. Istog trenutka ga je stavio na ruku i vjerujem da ga neće skidati", zaključio je izvor.

( Informer/ MONDO)

