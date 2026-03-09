Pravi razlog zašto se pas uvlači između parova: Cijeli život grešite ako mislite da je ljubomoran

Pas staje između parova zbog mnogo dubljeg razloga, a ne zbog ljubomore.

Izvor: Kseniya Ivanova/Shutterstock

Svako ko živi sa psom, vjerovatno je doživeo sljedeći trenutak - dvoje ljudi se nagnu jedno prema drugom za zagrljaj ili sjednu blizu na kauč i iznenada, odlučan nos umeće se pravo u sredinu. Može da deluje gotovo komično, kao da je pas odlučio da nežnost između ljudi jednostavno ne može da se odvija bez njega.

Za mnoge vlasnike kućnih ljubimaca pretpostavka je odmah jasna - pas je ljubomoran. Ipak, nedavni snimak na Instagramu profila @bydrpaws posvećenog ponašanju pasa, sugeriše da bi iza svega mogao da stoji mnogo stariji razlog.

Zašto se psi nameću u sredinu ljudske nježnosti?

Instagram snimak počinje svetlucavim, plavim animiranim figurama koje stoje zajedno, dok se pas postavlja direktno između njih. Vizuali imaju futuristički stil, ali poruka iza toga zasnovana je na nečemu starom i stvarnom.

Kako narator objašnjava, ponašanje koje mnogi tumače kao ljubomoru, zapravo može biti duboko ukorijenjen instinkt čopora.

"Kada se grlite, oni se umeću između vas. Smejete se i gurate ih. Oni prate instinkt stariji od nas", kaže narator.

Video prikazuje animirane scene para koji se naginje jedno prema drugom dok pas ustaje između njih, zauzimajući centralno mjesto u interakciji. Svetleći vizuali dodatno naglašavaju poentu naratora - psi prirodno teže fizičkoj bliskosti kako bi održali povezanost unutar svoje društvene grupe.

"Životinje u čoporu preživljavaju kroz povezanost. Psi se postavljaju tako da svi ostanu povezani. Nisu tu da prekinu, već da budu deo veze i drže sve zajedno".

Poruka videa u potpunosti menja perspektivu. Umjesto da pokušava da prekine nježnost, pas zapravo nastoji da ojača vezu grupe tako što fizički povezuje njene članove.

"Niko ne ostaje po strani. Svi ostaju povezani. Oni vas ne razdvajaju. Oni drže sve zajedno. Uključite ih u zagrljaj večeras. Neka budu most. Oni samo drže čopor celim".

Fizička bliskost, dodir i položaj tela su načini na koje životinje u čoporu jačaju odnose i sigurnost unutar grupe. Taj instinkt se čini da opstaje i u modernom domu sa ljubimcima. Kada se psi umeću između ljudi na kauču ili u zagrljaju, oni možda jednostavno reaguju na ovaj drevni instinkt.

(MONDO)