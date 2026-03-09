Otirač za vrata treba mijenjati mnogo češće nego što mislite: Većina ljudi ovdje griješi

Otirači za vrata vremenom gube funkciju i mogu postati nehigijenski. Evo koliko često bi trebalo da ih mijenjate u zavisnosti od materijala i mjesta u domu.

Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

Otirači ne traju zauvijek, čak i ako ih redovno čistite.

Na mjestima sa velikim prometom treba ih mijenjati na 6 do 12 mjeseci.

Istrošen otirač može skupljati prljavštinu, razvijati buđ i predstavljati rizik od spoticanja.

Postoje brojni kućni predmeti koje većina ljudi ne mijenja dovoljno često. U kupatilu, na primer, stvari poput toaletne daske ili dozatora za sapun trebalo bi menjati mnogo češće nego što mislimo. U kuhinji postoje jasni znakovi kada je vrijeme za novu dasku za sječenje. A tu su i otirači za vrata.

Iako ih redovno čistimo, otirači ne traju zauvijek. Njihov vijek trajanja zavisi od materijala od kog su napravljeni i mjesta na kom se nalaze u domu. U nekim slučajevima potrebno ih je zamijeniti već poslije šest mjeseci korišćenja.

Otirači imaju važnu ulogu u održavanju čistoće doma jer zadržavaju prljavštinu, vlagu i sitne čestice pre nego što uđu u prostor u kojem živimo ili radimo. Postavljanje otirača ispred ulaznih vrata može čak smanjiti količinu alergena u kući i poboljšati kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru.

Međutim, kako vrijeme prolazi, otirač se troši i spljošti, pa gubi sposobnost da zadrži prljavštinu i alergene. Osim toga, može postati pogodno mjesto za razvoj buđi. Istrošen otirač takođe može predstavljati rizik od spoticanja.

Čak i ako ga redovno čistite, što može biti jednom nedeljno ili barem jednom mjesečno, otirač vremenom skuplja veliku količinu prljavštine i bakterija. Zato je važno redovno provjeravati njegovo stanje i zamijeniti ga kada se primjete znaci habanja.

Najčešće vrste otirača i koliko dugo traju

Ako niste sigurni od kog materijala je vaš otirač, velika je verovatnoća da je napravljen od prirodnog vlakna poput kokosovih vlakana (coir). Ovi otirači su obično svjetlosmeđe boje i imaju grubu teksturu, a prave se od vlakana kokosove ljuske, piše HouseDigest.

Pored kokosovih vlakana, među prirodnim materijalima često se koriste i:

bambus

juta

Iako su ovi materijali izdržljivi i efikasni, i oni se vremenom troše i moraju se povremeno mijenjati.

Otirač

Izvor: Shutterstock

Postoje i sintetički otirači, koji se najčešće prave od:

poliestera

gume

polipropilena

Otirači koji se koriste u zatvorenom prostoru najčešće su napravljeni od poliestera ili drugih tekstilnih materijala.

Koliko često treba mijenjati otirač

Kada procjenjujete koliko dugo vaš otirač može da traje, važno je da uzmete u obzir gdje se nalazi u domu.

Ako je postavljen na mjestu sa velikim prometom, kao što su:

ulazna vrata

vrata garaže

hodnik

predsoblje

Njegov vek trajanja biće znatno kraći nego kod otirača koji stoji na mestu gdje se rjeđe prolazi, na primjer kod ulaza na balkon ili u kućnu kancelariju.

Ulazna vrata

Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

Iako neki otirači mogu potrajati i do pet godina, to je prilično rijetko. U praksi se preporučuju sljedeći intervali zamjene:

Mesta sa velikim prometom:

otirači od kokosovih vlakana: na svakih 6 do 12 mjeseci

gumeni ili sintetički otirači: na svakih 1 do 2 godine

Mjesta sa manjim prometom:

otirači od kokosovih vlakana: 1 do 3 godine

gumeni ili sintetički otirači: 2 do 3 godine

Ako u kući imate tekstilni otirač, stručnjaci najčešće savjetuju da se mijenja na svakih 6 do 12 mjeseci.

Naravno, stvarni vijek trajanja može da varira u zavisnosti od učestalosti korišćenja, načina održavanja i kvaliteta materijala.