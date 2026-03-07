Mali stan, velike mogućnosti: 5 trikova dizajnera za maksimalnu funkcionalnost

Pametni namještaj i multifunkcionalni komadi čine stan vizuelno prostranijim i funkcionalnijim bez dodatnih kvadrata.

Izvor: reddish/Shutterstock

Mislite da vam treba veći stan? Dizajneri ističu da problem često nije u kvadratima, već u namještaju. Pravilno organizovan prostor i multifunkcionalni komadi mogu učiniti stan praktičnijim i vizuelno prostranijim. U modernim stanovima često se vodi nevidljiva borba – kako živeti udobno na ograničenom prostoru. Ormari se brzo pune, stolovi zauzimaju prostor čak i kada se ne koriste, a svaki novi komad namještaja može smanjiti slobodu kretanja. Zato sve više stručnjaka savjetuje pametan i multifunkcionalan nameštaj umjesto povećanja kvadrature. Skrivena vrata i diskretni prolazi Jedan od najefektnijih primera su skrivena vrata. Umesto klasičnih okvira, prolaz se može uklopiti u policu za knjige, drvenu oblogu ili kuhinjski element. Takva rješenja ne mijenjaju kvadraturu, ali prostor vizuelno izgleda veće jer oko ne registruje jasne granice, piše Slobodna Dalmacija.

Sto samo kada je potreban

Sto je nekada bio centar dnevnog života, ali danas mora biti fleksibilan. Sve popularniji su modeli koji se mogu sklopiti, podići ili potpuno sakriti nakon korišćenja. Zidni stolovi ili razvlačeće konzole omogućavaju da ista prostorija tokom dana služi i kao radni kutak i kao dnevni boravak.

Polica koja deli prostor

Čak i polica može imati višestruku ulogu. Otvorene police često zamjenjuju zidove i definišu zone u stanu bez blokiranja svjetlosti. Pomeranje ili preuređivanje takvih komada može potpuno promeniti dinamiku prostorije.

Pregradna polica

Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

Kada stolica nije samo stolica

I najmanji komadi namještaja mogu postati multifunkcionalni. Stolica može služiti kao noćni ormarić, stalak za odjeću ili postolje za biljke – praktično rješenje koje ne zahteva dodatnu kupovinu ni prostor.

Dodatne skrivene funkcije

Sve češći su detalji sa skrivenim funkcijama: klupe sa prostorom za odlaganje, ogledala iza kojih se kriju ormarići, podesti sa ladicama za sezonske stvari. Ideja je jasna – prostor ne mora biti veći da bi bio funkcionalniji.

Razlog popularnosti ovakvih rješenja je jednostavan: stan danas istovremeno služi za odmor, rad i druženje, pa fleksibilnost postaje ključna. Najbolja rješenja često ne zahtijevaju renoviranje ni veliki budžet – dovoljno je drugačije pogledati stvari koje već imate.