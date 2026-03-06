7 stvari koje vozači često zanemaruju: Mogu produžiti vijek automobila

Mnogi vozači zanemaruju jednostavne provjere na automobilu koje mogu spriječiti skupe kvarove. Evo sedam stvari koje bi trebalo redovno kontrolisati.

Izvor: Shutterstock

Redovno održavanje automobila ne mora biti komplikovano niti skupo, ali mnogi vozači zanemaruju osnovne stvari koje mogu spriječiti ozbiljne kvarove. Istraživanja pokazuju da veliki broj vozača preskače rutinske provjere, često zbog nedostatka vremena ili znanja.

Stručnjaci upozoravaju da nekoliko jednostavnih navika može značajno produžiti vijek vozila i smanjiti troškove popravki.

Izvor: Shutterstock

1. Provjera pritiska u gumama

Gume su jedini dio automobila koji je stalno u kontaktu s cestom, pa je njihov ispravan pritisak ključan za sigurnost i ekonomičnu vožnju. Prenizak pritisak povećava potrošnju goriva i ubrzava trošenje guma. Stručnjaci preporučuju da se pritisak provjerava barem jednom sedmično.

2. Redovna zamjena motornog ulja

Motorno ulje podmazuje pokretne dijelove motora i sprječava njegovo pregrijavanje. Ako se ulje ne mijenja na vrijeme, može doći do ozbiljnog oštećenja motora. Preporuka je da se ulje mijenja na svakih 5.000 do 10.000 kilometara, zavisno od modela automobila i vrste ulja.

Izvor: Shutterstock

3. Ne ignorišite lampice na instrument tabli

Lampice upozorenja često su prvi znak da nešto nije u redu s automobilom. Ignorisanje, na primjer, lampice za motor može dovesti do mnogo skupljih popravki kasnije.

4. Provjera filtera zraka

Filter zraka sprečava da prašina i nečistoće uđu u motor. Ako je zapušen, motor troši više goriva i gubi snagu. Stručnjaci savjetuju da se provjerava prilikom svakog servisa ili zamjene ulja.

Izvor: Shutterstock

5. Briga o akumulatoru

Akumulator je jedan od najčešćih uzroka kvarova na putu. Preporučuje se da se njegovo stanje provjerava barem dva puta godišnje, posebno prije zime i ljetnih vrućina.

6. Kontrola kočnica

Škripanje ili slabiji odziv kočnica nikada ne treba ignorisati. Redovna provjera kočionih pločica i tečnosti može spriječiti ozbiljne probleme i povećati sigurnost vožnje.

7. Čisto vjetrobransko staklo i ispravni brisači

Dobra vidljivost je jedan od osnovnih uslova sigurne vožnje. Istrošeni brisači ili prljavo staklo mogu znatno smanjiti preglednost, posebno tokom kiše ili noćne vožnje.