Xiaomi i Leica pokazali mišiće: Predstavljena moćna Xiaomi 17 serija

Xiaomi je u Barseloni predstavio flagship telefone Xiaomi 17 i 17 Ultra sa Leica kamerama, moćnim performansama i velikim baterijama, a poznate su i cijene.

Izvor: Ilija Baošić

Xiaomi je danas, 28. februara, na velikoj premijeri u Barseloni predstavio čitav niz novih uređaja, a najveću pažnju privukla je Xiaomi 17 serija, zajedno sa modelom Leica Leitz Phone powered by Xiaomi.

Nova serija flagship telefona donosi dva glavna modela na naše tržište - Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra - uz unapređeno partnerstvo sa kompanijom Leica, za koje Xiaomi kaže da je sada preraslo u stratešku saradnju i dublju integraciju u svim fazama razvoja proizvoda.

Kao i prethodnih godina, fokus je na kombinaciji vrhunskog hardvera, napredne mobilne fotografije i snažne AI podrške. Pored telefona, predstavljeni su i Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro, novi nosivi uređaji, trotinet, power bank, slušalice, pa čak i koncept električnog hiperautomobila.

Zato, hajde da malo dublje zađemo u sve ono što je Xiaomi predstavio uoči MWC 2026 sajma.

Xiaomi 17 Ultra

Izvor: Ilija Baošić

Xiaomi 17 Ultra dolazi sa velikim 6,9-inčnim LTPO AMOLED ekranom rezolucije 1.200 x 2.608 piksela. Panel podržava 120 Hz osvježavanje, 2160 Hz PWM zatamnjivanje, Dolby Vision, HDR10+ i maksimalno osvjetljenje od čak 3.500 nita.

Kućište je debljine 8,3 mm i teži 218,4 grama. Ram je izrađen od aluminijumske legure, dok je poleđina dostupna u varijanti sa staklom ili eko kožom. Telefon nosi IP68 i IP69 sertifikate otpornosti na vodu i prašinu, uključujući zaštitu od jakih mlazova i potapanja do 6 metara dubine u trajanju od 30 minuta.

Ispod haube nalazi se moćni Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset izrađen u 3 nm procesu, uz 16 GB RAM-a i do 1 TB UFS 4.1 interne memorije.

Izvor: Ilija Baošić

Sistem kamera je posebno impresivan. Glavni 1-inčni senzor je rezolucije 50 MP, sa optičkom stabilizacijom. Tu je i 200 MP periskopska kamera sa kontinuiranim optičkim zumom od 3.2x do 4.3x, kao i podrškom za makro fokus na razdaljini od 30 cm. Ultraširokougaona kamera raspolaže sa 50 MP, uz vidno polje od 115 stepeni, dok sistem dopunjuju TOF 3D senzor, laserski autofokus i Leica optika.

Podržano je 8K snimanje pri 30 fps, 4K do 120 fps, kao i Dolby Vision 10-bit HDR video.

Baterija kapaciteta 6.000 mAh podržava 90W žično punjenje, 50W bežično punjenje, 22,5W obrnuto žično i 10W obrnuto bežično punjenje.

Xiaomi 17

Izvor: Ilija Baošić

Xiaomi 17 je kompaktnija alternativa, sa 6,3-inčnim LTPO AMOLED ekranom rezolucije 1.220 x 2.656 piksela i maksimalnim osvetljenjem od 3.500 nita. Debljina iznosi 8,1 mm, dok je težina 191 gram.

Pokreće ga isti Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset, uz konfiguracije sa 12 ili 16 GB RAM memorije i do 1 TB UFS 4.1 skladišta.

Izvor: Ilija Baošić

Na poleđini se nalazi sistem trostrukih kamera: 50 MP glavni senzor sa OIS, 50 MP telefoto sa 2.6x optičkim zumom i makro fokusom od 10 cm, kao i 50 MP ultraširokougaona kamera. Leica optika i napredne video mogućnosti uključuju 8K snimanje i 10-bit Dolby Vision HDR.

Baterija u globalnoj verziji je kapaciteta 6.330 mAh, uz podršku za 100W žično punjenje i 50W bežično punjenje. Podržano je i 22,5W obrnuto žično i bežično punjenje.

Leica Leitzphone powered by Xiaomi

Izvor: Ilija Baošić

Povodom 100 godina postojanja kompanije Leica, predstavljen je i Leica Leitzphone powered by Xiaomi, uređaj koji kombinuje Leica dizajnersko naslijeđe i Xiaomi hardversku platformu.

Telefon stiže u aluminijumskom kućištu sa prepoznatljivim Leica estetskim detaljima, uključujući minimalistički dizajn i karakteristične crvene akcente. Posebnu pažnju privlači Leica Camera Ring, fizički prsten za kontrolu koji bi trebalo da pruži osjećaj rada sa pravim foto-aparatom.

Interfejs je dodatno prilagođen fotografima, uz Leica Essential režim koji rekreira vizuelni stil i kolor potpis kultnih Leica kamera. Fokus je na autentičnom iskustvu fotografisanja, uz profesionalne opcije podešavanja i ručne kontrole.

Leica Leitz Phone powered by Xiaomi razvijen je u okviru produbljene strateške saradnje dvije kompanije, sa ciljem da mobilna fotografija dobije još izraženiji profesionalni karakter. Nažalost, nema informacija da ćemo ovaj uređaj ikad vidjeti kod nas.

Xiaomi Pad 8 i Xiaomi Pad 8 Pro

Izvor: Ilija Baošić

Pored flagship telefona, kompanija je predstavila i Xiaomi Pad 8 i Xiaomi Pad 8 Pro tablete, sa fokusom na produktivnost i AI funkcije.

Oba modela dolaze sa 11,2-inčnim 3.2K ekranom koji se osvježava brzinom do 144 Hz i osvetljava do 800 nita. Debljina kućišta iznosi svega 5,75 mm, dok je težina oko 485 grama, pa su tableti zadržali tanak i prenosiv profil uprkos snažnom hardveru.

Xiaomi Pad 8 Pro pokreće prošlogodišnji Snapdragon 8 Elite čipset, uz značajno unapređene CPU i GPU performanse u odnosu na prethodnu generaciju. Skuplji tablet podržava 67W HyperCharge punjenje, dok kapacitet baterije iznosi 9.200 mAh. Na raspolaganju su konfiguracije do 12 GB RAM i 512 GB interne memorije. Sistem kamera sastoji se od 50 MP glavne i 32 MP prednje kamere.

Regularni Xiaomi Pad 8 pokreće Snapdragon 8s Gen 4 procesor, uz 45W punjenje i bateriju istog kapaciteta od 9.200 mAh. Dostupan je u konfiguracijama do 8 GB RAM i 256 GB interne memorije, dok kamere imaju rezoluciju 13 MP pozadi i 8 MP napred.

Oba tableta nude unapređene multitasking opcije, Workstation režim rada i AI funkcije koje omogućavaju bolju organizaciju zadataka i rad u split-screen režimu. Dostupni su i dodatni aksesoari poput tastature i Xiaomi Focus Pen Pro olovke, koji tablete dodatno približavaju laptop iskustvu.

Od satova do koncepta električnog hiperautomobila

Izvor: Ilija Baošić

Pored telefona i tableta, Xiaomi je predstavio i čitav niz AIoT uređaja koji dodatno širi već impresivan ekosistem.

Među novitetima su Xiaomi Watch 5 pametni sat sa Wear OS platformom i dubljom integracijom Google servisa, REDMI Buds 8 Pro slušalice sa aktivnim poništavanjem buke i podrškom za prostorni zvuk, kao i Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W.

Predstavljena je i Xiaomi Electric Scooter 6 serija sa unapređenim performansama i većom autonomijom, kao i Xiaomi Tag uređaj za praćenje predmeta.

Izvor: Ilija Baošić

Posebnu pažnju privukao je Xiaomi Vision Gran Turismo, električni hiperautomobil razvijen u saradnji sa Gran Turismo timom. U pitanju je koncept vozilo sa naglašenom aerodinamikom i integracijom u Xiaomi “Human x Car x Home” ekosistem, čime kompanija jasno pokazuje da ambicije odavno prevazilaze samo tržište pametnih telefona.

Prodaja Xiaomi 17 serije počinje već danas, 28. februara 2026.

Xiaomi 17 dostupan je po početnoj cijeni od 1.110 EUR za konfiguraciju sa 256 GB interne memorije, dok verzija sa 512 GB košta 1.180 EUR.

Xiaomi 17 Ultra dolazi u konfiguraciji sa 512 GB interne memorije, po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1.605 EUR.

Xiaomi Pad 8 dostupan je po početnoj ceni od 450 EUR za konfiguraciju 8 GB + 128 GB, dok verzija 8 GB + 256 GB košta 500 EUR. Početna cijena Xiaomi Pad 8 Pro tableta je 600 EUR za verziju 8 GB + 256 GB, dok konfiguracija 12 GB + 512 GB košta 695 EUR.