"Nevjerovatne stvari" stižu na Android: Google najavio velike promjene operativnog sistema

Google najavljuje inteligentni sistem koji poznaje vaše navike i kontekst, a promjene ćete vidjeti već sa Android 17.

Izvor: Alex Photo Stock / Shutterstock.com

TokomGalaxy Unpacked događaja,Google je iskoristio veliku binu da pošalje jasnu poruku: Android više nije samo operativni sistem. Sa dolaskom Androida 17, kompanija najavljuje prelazak u eru u kojoj je vještačka inteligencija u samom temelju platforme.

Samir Samat, predsjednik za Android Ecosystem u Google-u, poručio je da Android „prelazi iz operativnog sistema u inteligentni sistem“. Drugim riječima, sledeća verzija sistema trebalo bi da razumije korisnika, njegove navike i kontekst, i da reaguje prije nego što vi uopšte zatražite pomoć.

Ovo "sljedeće poglavlje Androida" odnosi se na stvaranje "platforme koja vas zaista razumije i radi za vas". U prevodu, Google gradi Android 17 oko AI-a, a ne kao dodatak postojećim funkcijama, već kao njegovu suštinu.

"Pripremili smo nevjerovatne stvari u sljedećem izdanju Androida i uzbuđen sam što ćemo podijeliti više o tome u narednim mjesecima", istakao je Samat.

Izvor: YouTube / Samsung

Android 17 je već ušao u beta fazu ranije ovog mjeseca, ali smo za sada vidjeli tek prvu verziju za developere. Google još uvijek nije zvanično predstavio glavne funkcije, što ostavlja prostor za velika očekivanja u mjesecima koji dolaze.

Poseban akcenat stavljen je na sljedeću evoluciju Gemini-ja, Google-ovog AI sistema, koji bi trebalo da omogući da "uradite više na svom telefonu". Te nove mogućnosti prvo će stići na Galaxy S26 i Pixel 10 serije već sljedećeg mjeseca.

Samat je svoj segment završio upečatljivom porukom: "Android je uvijek mjesto gdje ćete prvi vidjeti budućnost".

Ako je suditi po najavi, Android 17 bi mogao da bude jedna od najvećih prekretnica u istoriji platforme. Ne samo nova verzija sistema, već potpuna promjena filozofije.

(Smartlife/Mondo)